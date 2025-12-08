ديماش قۇدايبەرگەن حالىقارالىق كوشى-قون ۇيىمىنىڭ جاھاندىق ىزگى نيەت ەلشىسى اتاندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق ءانشى ديماش قۇدايبەرگەن بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ حالىقارالىق كوشى-قون بويىنشا ۇيىمىنىڭ (IOM) جاھاندىق ىزگى نيەت ەلشىسى بولىپ تاعايىندالدى، دەپ حابارلايدى Jibek joly تەلەارناسى.
بۇل تۋرالى شەشىم جەنيەۆادا وتكەن ۇيىم كەڭەسىنىڭ كەزەكتى سەسسياسىندا جاريالاندى
ۇيىم وكىلدەرى ديماشتىڭ شىعارماشىلىعى ادامزاتتىڭ رۋحاني قۇندىلىقتارىن ناسيحاتتاپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى. ءانشى الەمدىك تىڭدارماندارعا گۋمانيزم، مەيىرىم جانە مادەنيەتتەردى جاقىنداستىرۋ يدەيالارىن جەتكىزىپ ءجۇر.
IOM مالىمەتىنشە، ديماشتىڭ «Stranger» اتتى ءان كەشتەرى نيۋ-يورك، مەحيكو، بەرلين سەكىلدى ءىرى قالالاردا ءوتىپ، 100 مىڭنان استام كورەرمەندى جيناعان. تىڭدارماندار ونىڭ ونەرىن «جۇرەككە ەم، جانعا داۋا» دەپ باعالايدى.
ايتا كەتەيىك، ديماش قۇدايبەرگەن 2024-جىلى وسى ۇيىمنىڭ ايماقتىق ىزگى نيەت ەلشىسى بولىپ تاعايىندالعان ەدى. ەندى ول جاھاندىق دەڭگەيدە ميگرانتتاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ، قاۋىپسىز جانە رەتتەلگەن كوشى-قون يدەياسىن ىلگەرىلەتۋ باعىتىندا حالىقارالىق باستامالاردى قولداۋعا اتسالىسادى.