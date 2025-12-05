ديماش قۇدايبەرگەن «گرەممي گلوبال سپين» حالىقارالىق جوباسىنا قاتىستى
استانا. قازاقپارات - 4 -جەلتوقساندا امەريكالىق مۋزىكا ماراپاتتاردىڭ ءبىرى «Grammy» سىيلىعىنىڭ رەسمي سايتىن مەن YouTube ارناسىندا ديماش قۇدايبەرگەننىڭ ءوز اۆتورلىق «Fire» كومپوزيتسياسىمەن ورىنداعان جاڭا بەينەجازباسىنىڭ پرەمەراسى ءوتتى.
قازان ايىندا ول نيۋ- يورك قالاسىنداعى الەمگە ايگىلى Madison Square Garden ساحناسىندا قازاق مادەنيەتىن جوعارى دەڭگەيدە تانىستىرىپ، زور تابىسقا جەتكەنىنەن كەيىن، ديماش امەريكا قۇراما شتاتتارىنداعى ەڭ بەدەلدى مۋزىكالىق ينستيتۋتتاردىڭ ءبىرى Grammy.com پلاتفورماسىمەن جانە امەريكاندىق ۇلتتىق دىبىس جازۋ ونەرى مەن عىلىمى اكادەمياسىمەن شىعارماشىلىق بايلانىس ورناتتى.
«Global Spin» جوباسى 2021 -جىلدىڭ قىركۇيەگىندە الەمدىك مۋزىكالىق قاۋىمداستىقتى قولداۋ جانە دامىتۋ ماقساتىندا ىسكە قوسىلعان. جوبا اياسىندا بۇگىنگە دەيىن K-pop جانرىنىڭ مەگاجۇلدىزدارىنان باستاپ، نيگەريالىق حيپ-حوپ جانە شوتلاند فولك ورىنداۋشىلارىنا دەيىن كوپتەگەن تانىمال حالىقارالىق ارتىستەر ونەر كورسەتتى. ءاربىر شىعارىلىم بەلگىلى ءبىر ورىنداۋشىنىڭ عانا ەمەس، سونداي-اق ونىڭ وتانىن دا دارىپتەيتىن ەكسكليۋزيۆتى تىكەلەي ورىنداۋدان تۇرادى.
دىبىس جازۋ اكادەمياسى ا ق ش- تىڭ ورىنداۋشىلارىنىڭ، ءان اۆتورلارىنىڭ، پروديۋسەرلەرىنىڭ، دىبىس رەجيسسەرلەرىنىڭ جانە باسقا دا مۋزىكالىق ماماندارىنىڭ مۇددەلەرىن قورعاي وتىرىپ، سونداي-اق الەمدەگى ەڭ بەدەلدى مۋزىكالىق ماراپات - «Grammy» سىيلىعىن دا ۇيىمداستىرادى.
مۇنداي جوعارى بەدەلدى ۇيىم تاراپىنان مويىندالۋ الەمدىك مادەني كەڭىستىكتە ءوز ەلىن تانىستىرىپ جۇرگەن ءارتىس ءۇشىن ماڭىزدى قادام.
ايتا كەتەلىك بەرليندە ديماش قۇدايبەرگەنگە ارنالعان سۋرەت كورمەسى وتكەنى تۋرالى جازعان ەدىك.