ديماش قۇدايبەرگەن بريتانيانىڭ ۇلى بريتانيانىڭ مادەني باسىلىمىنا سۇحبات بەردى
استانا. KAZINFORM - الەمگە ايگىلى قازاق ءانشىسى، كومپوزيتور ءارى مۋلتينسترۋمەنتاليست ديماش قۇدايبەرگەن لوندونداعى جەكە كونسەرتى قارساڭىندا ۇلى بريتانيانىڭ مادەني باسىلىمى «The Upcoming» جۋرنالىنا سۇحبات بەردى. ءانشى ءوز شىعارماشىلىعىنداعى مادەنيەتتەر توعىسى، جاڭا جوبالارى جانە حالىقارالىق ساحناداعى تاجىريبەسى تۋرالى ايتتى.
ديماشتىڭ پىكىرىنشە، مۋزىكا - ءتىل مەن مادەنيەت شەكاراسىن جوياتىن امبەباپ قۇرال. ول ءار تىڭدارمان ءوز جۇرەگىنە جاقىن اۋەن تابا الاتىن كونسەرتتىك باعدارلامالار جاساۋعا تىرىساتىنىن اتاپ ءوتتى. ءارتىس ءۇشىن جانرلىق شەكتەۋ جوق: ونىڭ شىعارماشىلىعىندا وپەرا، پوپ، روك، فولكلور جانە زاماناۋي باعىتتار توعىسادى.
- مەن ءوز ونەرىمدى بەلگىلى ءبىر قالىپقا سىيعىزۋعا تىرىسپايمىن. كەرىسىنشە، ءتۇرلى جانر مەن مادەنيەتتى بىرىكتىرىپ، حالىقتاردىڭ رۋحاني بايلانىسىن كورسەتۋگە ۇمتىلامىن، - دەدى ءانشى.
ديماش 12-قاراشادا لوندوننىڭ ايگىلى OVO Arena Wembley ساحناسىندا وتەتىن جەكە كونسەرتىنە دايىندالىپ جاتقانىن ايتتى. ول بۇل كونسەرتتى ءوزىنىڭ شىعارماشىلىق جولىنداعى جاڭا بەلەس دەپ سانايدى.
ءانشى سۇحباتتا ءتىل مەن مادەني ايىرماشىلىقتارعا قاراماستان، كورەرمەنمەن بايلانىس ورناتۋ وڭاي ەكەنىن دە اتاپ ءوتتى:
- مۋزىكا - ءبارىمىزدىڭ ورتاق ءتىلىمىز. ءان شىرقاي باستاعان ساتتەن-اق بارلىق كەدەرگىلەر جويىلادى، - دەيدى ديماش.
سونداي-اق ول 2026 -جىلى جارىق كورەتىن «Voice Beyond Horizon» اتتى العاشقى پروديۋسەرلىك جوباسى تۋرالى ايتتى. قىتايدىڭ Hunan Broadcasting System تەلەارناسىمەن بىرلەسىپ جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان بۇل جوبا حالىقارالىق ارتىستەرگە قازاقستان مادەنيەتىن ءوز كوكجيەگى ارقىلى تانىتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- مەنىڭ ماقساتىم - كورەرمەننىڭ جۇرەگىنە تۋعان ەلىمنىڭ سۇلۋلىعىن جەتكىزۋ، - دەپ تۇيىندەدى ول.