ديماش قۇدايبەرگەن الەمگە تانىمال تەلەارناعا سۇحبات بەردى
استانا. قازاقپارت - 10-قاراشا كۇنى لوندونعا بارعان بويدا قازاقستاندىق ءانشى ديماش قۇدايبەرگەن الەمگە تانىمال CNN تەلەارناسىنىڭ ستۋدياسىنا شاقىرىلدى. ءانشى «What We Know with Max Foster» اتتى حالىقارالىق جاڭالىقتار باعدارلاماسىندا تىكەلەي ەفيردە قوناق بولىپ، شىعارماشىلىق جولى مەن باستى ميسسياسى جايلى اڭگىمەلەدى.
باعدارلاما جۇرگىزۋشىسى ماكس فوستەر ديماشتى «الەم بويىنشا وراسان زور تىڭدارمانى بار قازاقستاندىق ءانشى» دەپ تانىستىرىپ، ونىڭ سەگىز جىل بۇرىن قىتايدا بىرەگەي ستيلى مەن التى وكتاۆالىق داۋىسىمەن تانىلعانىن اتاپ ءوتتى. سونداي-اق جۇرگىزۋشى ءانشىنىڭ 16 تىلدە ءان ورىندايتىنىن جانە جۋىردا نيۋ-يوركتەگى Madison Square Garden ساحناسىندا كونسەرت وتكىزگەنىن ەسكە سالدى.
سۇحبات بارىسىندا ديماش قۇدايبەرگەن كاسىبي جولىنىڭ باستاۋىن ەسكە الىپ، ۆوكالدىق شەبەرلىگىنىڭ قالىپتاسۋى تۋرالى ايتتى:
- حالىقارالىق مانسابىم شامامەن 15 جىل بۇرىن باستالدى. الدىمەن وپەرالىق ۆوكالدى مەڭگەرىپ، كەيىن پوپ جانە دجاز باعىتىندا دامىدىم. ءقازىر دە ۇنەمى ءبىلىمىمدى جەتىلدىرىپ وتىرامىن، - دەدى ول.
ءانشى نە سەبەپتى وپەرا تەاترىنىڭ ۇسىنىسىنان باس تارتىپ، زاماناۋي مۋزىكانى تاڭداعانىن دا ءتۇسىندىردى:
- مەنىڭ داۋىس تابيعاتىما نەوكلاسسيكالىق باعىت كوبىرەك سايكەس كەلەدى. دەگەنمەن كەيدە تاجىريبە جاساپ، كونتسەرتتەردە روك نەمەسە رەپ ەلەمەنتتەرىن قوسامىن، - دەدى ديماش.
سونداي-اق ول داۋىس دياپازونىنىڭ كەڭەيۋى مەن كاسىبي ەڭبەگى تۋرالى ايتىپ، ۇستازى مارات ايتيموۆقا العىس ءبىلدىردى.
- بۇل - جاراتۋشىنىڭ سىيى، ءبىراق ەڭ باستىسى - ەڭبەك. مەن كۇن سايىن ۆوكالدىق جاتتىعۋ جاسايمىن. پاۆاروتتي ايتقانداي، ەلۋ جىل ساحنادا بولعان سوڭ عانا «قالاي ءان ايتۋ كەرەك ەكەنىن تۇسىنەسىڭ» دەگەن سوزىمەن تولىق كەلىسەمىن، - دەدى ءانشى.
سۇحبات سوڭىندا ديماش ءوزىنىڭ باستى ميسسياسىن - قازاقستاننىڭ مادەنيەتىن الەمگە تانىتۋ دەپ اتاپ ءوتتى:
- مەن ءۇشىن ەڭ ۇلكەن ماقتانىش - ەلىمنىڭ مادەنيەتى مەن تاريحىن، ءداستۇرىن، بەيبىتشىلىك پەن سۇيىسپەنشىلىك قۇندىلىقتارىن الەمگە جەتكىزۋ. سوندىقتان ايتارىم - قازاقستانعا قوش كەلدىڭىزدەر، - دەدى ول.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ۆەتنامداعى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى 6-جەلتوقسان كۇنى حانوي قالاسىندا وتەتىن ەڭ ءىرى 8WONDER Winter 2025 فەستيۆالىندە ونەر كورسەتەتىن ديماش قۇدايبەرگەن تۋرالى جازعان بولاتىن.