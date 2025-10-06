ديماش نيۋ-يوركتە قازاق مادەنيەتىن دامىتاتىن ۇيىمدارمەن كەزدەستى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ نيۋ-يوركتەگى باس كونسۋلدىعىندا الەمگە ايگىلى قازاقستاندىق ورىنداۋشى ديماش قۇدايبەرگەننىڭ مادەنيەت سالاسىنىڭ وكىلدەرى، سونداي-اق ا ق ش- تا قازاق مادەنيەتى مەن مۋزىكاسىن بەلسەندى ناسيحاتتاپ جۇرگەن ۇيىمداردىڭ وكىلدەرىمەن كەزدەسۋ ءوتتى.
سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى اتاپ وتكەندەي، ءىس-شارا شەتەلدە قازاقستاندىق مادەني باستامالاردى قولداۋ مەن بايلانىستاردى نىعايتۋ جولىنداعى ماڭىزدى قادام بولدى. كەزدەسۋ بارىسىندا قازاقستاننىڭ مۋزىكالىق جانە مادەني مۇراسىن حالىقارالىق دەڭگەيدە تانىتۋعا باعىتتالعان جوبالار، سونداي-اق امەريكالىق مادەني ينستيتۋتتارمەن ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ جوسپارلارى تالقىلاندى.
كەزدەسۋدە قازاقستان مەن امەريكا اراسىنداعى مادەني جانە ىسكەرلىك ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا ايرىقشا ۇلەس قوسىپ جۇرگەن سولتۇستىك امەريكاداعى قازاقستان مادەني جانە ىسكەرلىك قاۋىمداستىعىنىڭ (Kazakhstan Cultural-Business Association of North America, KCBANA) قىزمەتى ەرەكشە اتالىپ ءوتتى.
سونىمەن قاتار فيلادەلفيا قالاسىنداعى مۋزىكا پروفەسسورى ۆلاديمير دەنىڭ ەڭبەگى جوعارى باعالاندى. ول قۋات شىلدەبايەۆ، عازيز جۇبانوۆ، ەۆگەني برۋسيلوۆسكي سىندى قازاق كومپوزيتورلارىنىڭ شىعارماشىلىعىن جۇيەلى تۇردە ناسيحاتتاپ، قازاقستاننىڭ مادەني بەينەسىن شەتەلدە نىعايتۋعا باعىتتالعان جوبالاردى بەلسەندى قولداپ كەلەدى.
كەزدەسۋ مادەني ۇيىمدار، دياسپورا جانە شىعارماشىلىق قاۋىم وكىلدەرىنىڭ كۇش بىرىكتىرۋىنىڭ ماڭىزدىلىعىن ايقىنداپ، مادەني ديپلوماتيا ەلدەر اراسىنداعى ءوزارا سەنىم مەن دوستىقتى نىعايتۋعا شىنايى بەرىلگەن ادامداردىڭ ەڭبەگى ارقىلى جۇزەگە اساتىنىن تاعى ءبىر مارتە كورسەتتى.
2025 -جىلعى 5 -قازاندا ديماش قۇدايبەرگەن نيۋ- يوركتەگى ايگىلى «Madison Square Garden» ساحناسىندا ونەر كورسەتىپ، وسى اڭىزعا اينالعان الەمدىك ارەنادا جەكە كونسەرتىمەن شىققان تۇڭعىش قازاقستاندىق بولدى.
بۇدان بۇرىن ديماش قۇدايبەرگەندى جانكۇيەرلەرى نيۋ- يوركتە قوشەمەت كورسەتىپ قارسى العانىن جازعانبىز.