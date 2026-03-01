ديماش ميحايل شايدوروۆقا بەرگەن ۋادەسىن ورىندادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى ديماش قۇدايبەرگەن مانەرلەپ سىرعاناۋدان وليمپيادا چەمپيونى ميحايل شايدوروۆقا اۆتوكولىكتىڭ كىلتىن تابىستادى.
ديماش ميحايلعا كولىكتى سىيلايتىنىن وليمپيادا-2026 دا شايدوروۆ التىن مەدال جەڭگەننەن كەيىن دەرەۋ ۋادە ەتكەن. ەندى ميحايل شايدوروۆ الماتىعا كەلگەندە، ديماش قۇدايبەرگەن دە ارنايى كەلىپ، چەمپيونعا اۆتوكولىك كىلتىن جەكە ءوزى تابىستادى.
كىلت تاپسىرۋ ءساتىنىڭ ۆيدەوسىن ديماش قۇدايبەرگەن ءوز Instagram پاراقشاسىندا جاريالادى.
- ميشاباي، امان-ەسەن ەلگە جەتۋىڭمەن! وزىمنىڭ اتىمنان عانا ەمەس، سەنىڭ جەڭىسىڭنەن مەرەيى كوككە كوتەرىلگەن بارشا قازاقستاندىقتاردىڭ اتىنان Hyundai Palisade اۆتوكولىگىن ۋادە ەتكەنىمدەي تابىستادىم. ساعان مىقتى دەنساۋلىق، كۇش-قۋات جانە جاڭا رەكوردتار تىلەيمىن، - دەپ جازدى ديماش قۇدايبەرگەن.
ۆيدەودا ميحايل شايدوروۆ ديماشقا سىيلىق ءۇشىن شىن جۇرەكتەن العىس ءبىلدىردى.
ايتا كەتەيىك، ميحايل شايدوروۆ الماتىدا قالالىق اكىمنىڭ قۇتتىقتاۋلارى مەن سىيلىقتارىن دا الدى. الماتى ارەناداعى سالتانات كەزىندە قالا اكىمى ميحايل شايدوروۆقا ءۇش بولمەلى پاتەرگە سەرتيفيكات، جاڭا اۆتوكولىكتىڭ كىلتى جانە اقشا سەرتيفيكاتىن تابىستادى.
سونداي-اق سپورتشىنىڭ باپكەرى ايگۇل قۋانىشيەۆاعا 5 ميلليون تەڭگە كولەمىندە سەرتيفيكات، ال ۇلتتىق قۇرامانىڭ باس باپكەرى ءارى چەمپيوننىڭ جەكە جاتتىقتىرۋشىسى اسەل قاسانوۆاعا ءبىر بولمەلى پاتەرگە سەرتيفيكات پەن اقشالاي سىياقى تابىستالدى.