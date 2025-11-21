ديماش مۇحتار شاحانوۆقا كوڭىل ايتۋعا باردى
استانا. قازاقپارات - قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى ديماش قۇدايبەرگەن بەلگىلى اقىن، ءارى قوعام قايراتكەرى، قازاقستاننىڭ حالىق جازۋشىسى مۇحتار شاحانوۆتىڭ وتباسىنا ارنايى بارىپ، ۇلىنىڭ قازاسىنا بايلانىستى كوڭىل ايتتى، دەپ جازادى Alash.kz.
بۇل تۋرالى اقپاراتتى قوعام بەلسەندىسى بەرىك اعىبايەۆ الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا حابارلاعان.
قوعام بەلسەندىسىنىڭ جازۋىنشا، ديماش قۇدايبەرگەن اقىننىڭ شاڭىراعىنا بارىپ، جاقىندارىنىڭ قايعىسىنا ورتاقتاسىپ، مارقۇمنىڭ رۋحىنا قۇران باعىشتاعان. بەرىك اعىبايەۆ بۇل ارەكەتتى ونەر يەسىنىڭ ادامگەرشىلىگى مەن ازاماتتىق ۇستانىمىنىڭ كورىنىسى رەتىندە اتاپ ءوتتى.
«بۇگىن حالىقتىڭ اياۋلى ۇلى، قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى، ءانشى ديماش قۇدايبەرگەن بەلگىلى اقىن، ەڭبەك ەرى، قوعام قايراتكەرى مۇحتار شاحانوۆتىڭ ۇلىنىڭ قازاسىنا بايلانىستى ارنايى كەلىپ، كوڭىل ايتۋىن جەتكىزدى. قايعىسىنا ورتاقتاسىپ، جۇرەگىنە جازىلماس جارا سالعان بۇل اۋىر كۇندە اعامىزدىڭ شاڭىراعىندا قۇران باعىشتاعانىنىڭ ءوزى ءبىر كورەگەندىلىك»، - دەپ جازدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، مۇحتار شاحانوۆتىڭ ۇلى قۋانىش مۇحتار ۇلى وسىدان ەكى اپتا بۇرىن دۇنيەدەن وتكەن. بۇعان دەيىن، 2021 -جىلى اقىننىڭ تاعى ءبىر پەرزەنتى راۋان شاحانوۆ قايتىس بولعان ەدى.