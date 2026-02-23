ديلناز احماديەۆا: قازاقستاندا تۇراتىن ادام قازاق ءتىلىن بىلۋگە مىندەتتى
استانا. KAZINFORM - ءانشى ديلناز احماديەۆا «زامانداس» پودكاستىندا قازاقستانداعى قازاق ءتىلىنىڭ ورنى تۋرالى اشىق پىكىر ايتتى. ول، اسىرەسە قىزمەت كورسەتۋ سالاسىندا ىستەيتىن ماماندار مەملەكەتتىك تىلدە سويلەۋدى مىندەت دەپ سانايتىنىن جەتكىزدى، دەپ حابارلايدى kznews.kz سايىتى Ulysmedia.kz-كە سىلتەمە بەرىپ.
ديلنازدىڭ ايتۋىنشا، حالىقپەن تىكەلەي جۇمىس ىستەيتىن ورىنداردا قازاقشا قىزمەت كورسەتۋ قالىپتى تالاپقا اينالۋى كەرەك. ءانشى ءتىل بىلمەۋ سالدارىنان تۋىندايتىن داۋلى جاعدايلار ازايىپ كەلە جاتقانىن دا اتاپ ءوتتى. ول جۋىردا قازاقشا جاۋاپ بەرۋدەن باس تارتقان قىزمەتكەردىڭ جۇمىستان شىعارىلعانى تۋرالى مىسالدى كەلتىرىپ، بۇل ماسەلەگە قوعامنىڭ تالابى كۇشەيگەنىن مەڭزەدى.
- قىزمەت كورسەتۋ مىندەتتى تۇردە قازاق تىلىندە بولۋى كەرەك. تەك قازاق تىلىندە بولۋى ءتيىس. بۇل - قالىپتى قۇبىلىس. سوندىقتان، مەنىڭشە، قازىر ادامدار سويلەي الماسا، وسىنداي جاعدايلاردىڭ ءبارى توقتاتىلىپ جاتىر. جاقىندا ءبىر قىزدى الدەبىر مەيرامحانادان جۇمىستان شىعارىپتى، ول قازاقشا بىردەڭە دەپ جاۋاپ بەرگىسى كەلمەگەن، وندا ورمانعا بارسىن. سەن قازاقستاندا تۇراسىڭ، اسىرەسە قىزمەت كورسەتۋشى پەرسونالدا، بانكتە نەمەسە تاعى ءبىر جەردە جۇمىس ىستەسەڭ، قازاق ءتىلىن بىلۋگە مىندەتتىسىڭ، - دەدى احماديەۆا.
ديلناز احماديەۆا - قازاقستاندىق ەسترادادا ءوز ورنى بار ءانشى، اكتريسا ءارى تەلەجۇرگىزۋشى، قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى. ول الماتىدا ونەرلى ورتادا ءوسىپ-جەتىلگەن: اناسى - بالەرينا، اكەسى - اكتەر ءارى ءانشى. ساحناعا ەرتە ارالاسقان ونەرپاز كوپشىلىككە 2000-جىلداردىڭ باسىندا شىققان البومىنان كەيىن كەڭىنەن تانىلا باستادى. ءانشى شەتەل ساحنالارىندا دا ونەر كورسەتىپ، كينو جوبالارعا قاتىسىپ، بۇگىنگە دەيىن ەل ەستراداسىنداعى تانىمال ەسىمدەردىڭ قاتارىندا.