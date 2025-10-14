ق ز
    15:30, 14 - قازان 2025 | GMT +5

    «ديكي ارمان» اپەللياتسيالىق سوتقا شاعىم ءتۇسىردى

    الماتى. KAZINFORM - ءبىرىنشى ساتىداعى سوت ۇكىمىمەن 20 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلعان ارمان جۇماگەلديەۆ اپەللياتسيالىق شاعىم ءتۇسىردى.

    Дикий Арман
    Фото: instagram.com/armandzhumageldiev

    الماتى قالاسى سوتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى بۇل اقپاراتتى راستادى جانە سوت وتىرىسى باستالعانىن حابارلادى. سوت وتىرىسى جابىق رەجيمدە ءوتىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 2022 -جىلى الماتىدا پوليسەيلەر قىلمىس الەمىنىڭ بەدەلدىسى ارمان جۇماگەلدييەۆتى ۇستاعان بولاتىن.

    كەيىن قر باس پروكۋراتۋراسى «ديكي ارمان» توبى 24 بەيبىت تۇرعىندى ۇرلاپ، كۇشتەپ ۇستاعانىن ايتتى.

    2023 -جىلى قىركۇيەك ايىندا الماتى ماڭىنداعى № 72 تۇزەۋ مەكەمەسىنىڭ تەرگەۋ يزولياتورىندا ءماسليحاتتىڭ ەكس- دەپۋتاتى قايرات قۇدايبەرگەن مەن ارمان جۇماگەلديەۆكە قاتىستى سوت پروتسەسى باستالدى.

    2025 -جىلدىڭ قاڭتار ايىندا سوت ارمان جۇماگەلديەۆتى 20 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
