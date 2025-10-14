«ديكي ارمان» اپەللياتسيالىق سوتقا شاعىم ءتۇسىردى
الماتى. KAZINFORM - ءبىرىنشى ساتىداعى سوت ۇكىمىمەن 20 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلعان ارمان جۇماگەلديەۆ اپەللياتسيالىق شاعىم ءتۇسىردى.
الماتى قالاسى سوتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى بۇل اقپاراتتى راستادى جانە سوت وتىرىسى باستالعانىن حابارلادى. سوت وتىرىسى جابىق رەجيمدە ءوتىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 2022 -جىلى الماتىدا پوليسەيلەر قىلمىس الەمىنىڭ بەدەلدىسى ارمان جۇماگەلدييەۆتى ۇستاعان بولاتىن.
كەيىن قر باس پروكۋراتۋراسى «ديكي ارمان» توبى 24 بەيبىت تۇرعىندى ۇرلاپ، كۇشتەپ ۇستاعانىن ايتتى.
2023 -جىلى قىركۇيەك ايىندا الماتى ماڭىنداعى № 72 تۇزەۋ مەكەمەسىنىڭ تەرگەۋ يزولياتورىندا ءماسليحاتتىڭ ەكس- دەپۋتاتى قايرات قۇدايبەرگەن مەن ارمان جۇماگەلديەۆكە قاتىستى سوت پروتسەسى باستالدى.
2025 -جىلدىڭ قاڭتار ايىندا سوت ارمان جۇماگەلديەۆتى 20 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى.