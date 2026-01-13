ديپفەيك ارقىلى جالعان اقپارات تاراتۋ شاريعاتقا قايشى
استانا. KAZINFORM - يسلامدا ديپفەيك تەحنولوگياسىن الداۋ مەن زيان ءۇشىن قولدانۋعا تىيىم سالىنادى، دەپ حابارلايدى قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسىنىڭ باسپاءسوز قىزمەتى.
سوڭعى ۋاقىتتا جاساندى ينتەللەكت ارقىلى جاسالاتىن ديپفەيك تەحنولوگياسى كەڭىنەن تارالىپ كەلەدى. ديپفەيك (deep learning - «تەرەڭ وقىتۋ»، fake - «جالعان») — ادامنىڭ شىن مانىندە ايتپاعان سوزدەرىن ايتقانداي نەمەسە ىستەمەگەن ءىس- ارەكەتتەرىن ىستەگەندەي ەتىپ كورسەتەتىن جالعان بەينەجازبالار جاساۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن تەحنولوگيا.
- يسلام ءدىنى عىلىم مەن تەحنولوگيانىڭ دامۋىنا قارسى ەمەس. الايدا كەز كەلگەن جاڭالىق ادامزاتتىڭ يگىلىگىنە، ادىلەتتىلىك پەن ادامگەرشىلىك قاعيداتتارىنا ساي، شاريعات اياسىندا قولدانىلۋى ءتيىس. وسىعان بايلانىستى تەحنولوگيا يگى ماقساتتا پايدالانىلسا - رۇقسات، ال زيان كەلتىرۋ، الداۋ نەمەسە جاماندىق جاساۋ ءۇشىن قولدانىلسا - تىيىم سالىنادى. ديپفەيك ارقىلى جالعان اقپارات تاراتۋ، ادامداردى الداۋ، قوعامدا ىرىتكى سالۋ شاريعات بويىنشا قاتاڭ تۇردە حارام بولىپ سانالادى. مۇنداي ارەكەتتەر ەلدىڭ تىنىشتىعىنا قاۋىپ ءتوندىرىپ، قوعامنىڭ بىرلىگى مەن تۇراقتىلىعىنا زيان كەلتىرۋى مۇمكىن، - دەلىنگەن باسقارما تاراتقان اقپاراتتا.
پايعامبارىمىز مۇحاممەد (وعان اللانىڭ سالاۋاتى مەن سالەمى بولسىن):
«كىم ءبىزدى الداسا — ول بىزدەن ەمەس»، - دەپ، الداۋدىڭ كەز كەلگەن تۇرىنە تىيىم سالعان.
سونداي-اق يسلامدا وزىنە دە، وزگەگە دە زيان كەلتىرۋگە بولمايدى. بۇل جونىندە حاديستە:
«وزىنە دە، وزگەگە دە زيان بەرۋگە بولمايدى»، - دەپ ايتىلعان.
ديپفەيك ارقىلى ادامداردى قورقىتۋ، بوپسالاۋ نەمەسە جالعان ايىپ تاعۋ ادام ءومىرى مەن قاۋىپسىزدىگىنە قاتەر توندىرەدى. ال يسلام ءدىنى ادام ءومىرىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن ەڭ باستى قۇندىلىقتاردىڭ ءبىرى دەپ ەسەپتەيدى. ءتىپتى قالجىڭ رەتىندە قورقىتۋعا دا شاريعاتتا تىيىم سالىنعان.
وسىعان بايلانىستى ديپفەيك تەحنولوگياسىن پايدالانىپ جالعان اقپارات تاراتۋعا، ادامداردى الداۋعا جانە زيان كەلتىرۋگە يسلام دىنىندە جول بەرىلمەيدى.