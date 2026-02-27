دياگنوزىن تاپپاي جاتىر: قىزىلوردالىق جەتكىنشەك ءۇش جىلدان بەرى ۇيىقتاي الماي ءجۇر
استانا. قازاقپارات - قىزىلوردادا 10 جاستاعى ءالينۇر راحىم ءۇش جىلدان بەرى ۇيىقتاي الماي ءجۇر. بالاما ەم تابىلماي جاتىر دەگەن اناسى ايناش قايىپبايەۆا sputnik قازاقستانعا سۇحبات بەردى.
«بالام تۋىلعاندا گيپوكسيا بولدى. نەۆرولوگيالىق اۋرۋمەن اۋىرعان. سوڭعى ءۇش جىلدا ۇيقىمەن پروبلەما باستالدى. ءاۋ باستا تۇندە ويانىپ كەتە بەرەتىن. باسىن م ر ت-عا ءتۇسىرىپ، اناليزدەر تاپسىردىق. بارلىق ساراپتاما جاقسى شىقتى. ءبىراق بالامنىڭ جاعدايى تومەندەي بەردى، ۇمىتشاق، اشۋلانشاق. ول ون مينۋت قانا ۇيىقتاۋى مۇمكىن، ءبىر ساعات ۇيىقتاۋى مۇمكىن. ءبىراق ادام سياقتى تۇندە جاتىپ ۇيىقتاۋدى بىلمەيدى»، - دەيدى ايناش قايىپبايەۆا.
امالى تاۋسىلعان انا بالاسىن 3 ايدا ءبىر كەلىپ قابىلدايتىن تاشكەنتتىك دارىگەرگە دە قاراتقان.
«ول دارىگەر ماعان بالادا اسقىنعان گيپوكسيا دەدى. بالا تۋىلعاندا تراۆمامەن تۋىلعان، سونىڭ سالدارى بار، ەمدەتۋ كەرەك دەدى. ول كىسىنىڭ بەرگەن ەمىن الساق بالا باسىندا جاقسى ۇيىقتاي باستايدى، كەيىننەن اسەر ەتپەي قالادى. ءبىزدىڭ جەرگىلىكتى دارىگەرلەردىڭ بەرگەن ەمىن دە قابىلداپ كەلەمىز، ءدال سولاي، باسىندا جاقسى سوڭىندا اسەر ەتپەيدى. جالپى بالاما ەم بولماي تۇر»، - دەيدى ايناش.
ايناشتىڭ بالاسىن جەتەكتەپ ءتاۋىپ ارالاعان كەزى دە بولعان. ودان دا قايىر جوق. وتباسىندا ەكى بالا بار، ۇلكەنى 12 جاستا، وكىنىشكە وراي ول تسەرەبرالدى سال اۋرۋىمەن اۋىرادى. ەكىنشىسى ءالينۇر، ول ۇيقىدان زارداپ شەگىپ ءجۇر. ايناش كۇيەۋىمەن 9 جىل بۇرىن اجىراسىپ كەتكەن. بۇگىندە وتباسى 190 مىڭ تەڭگە تولەماقى الادى. 30 مىڭ تەڭگە كومەكتى ءالينۇردىڭ اجەسى، ياعني اكەسىنىڭ اناسى اي سايىن زەينەتاقىسىنان سالىپ تۇرادى.
«قانداي ەم بولسىن ۋقىتشا عانا اسەر ەتەدى. ءۇشىنشى سىنىپقا كەلگەندە بالامنىڭ دەنە قوزعالىسى توقتامايتىن بولدى. ارى كەتسە 5 مينۋت جاتادى، سوسىن قوزعالا بەرەدى. وتىرادى، تۇرادى، جاتادى، قايتالاي بەرەدى. تاعى دا اناليزدەر تاپسىرىپ، باسىن كومپيۋتەرگە تۇسىردىك. كەيدە بالام ۇيقىم كەلىپ جاتىر دەپ جىلايدى»، - دەيدى ايناش.
قىزىلوردالىق دارىگەرلەر بالانى استاناعا جىبەرۋ تۋرالى ۇسىنىس جاساعان. ءبىراق بالادا ناقتى دياگنوز بولماعاندىقتان، استانالىق دارىگەرلەر قابىلدامايمىز دەپتى، دەيدى ايناش قايىپبايەۆا.
«دياگنوز سول كۇيى تابىلمادى. بيىل 8-قاڭتاردا وبلىستىق بالالار اۋرۋحاناسىنا جاتقىزدى. بالانى كۇندىز-ءتۇنى باقىلايتىنداي ەتىپ كامەرا قوسىپ بەردى. 15-قاڭتاردا كونسيليۋم جاساپ، بالاڭىزدان ەشبىر اقاۋ كورمەدىك دەدى. كامەرانى اشىڭىزدار دەپ ەدىم، ءبىزدىڭ ۋاقىتىمىز جوق دەدى. وندا نەگە قوياسىزدار ونى دەپ ەدىم، ءسىزدى دەمالسىن دەگەنبىز دەدى دارىگەرلەر. مەنى ءتىپتى تىڭدامادى دا»، - دەيدى ايناش قايىپبايەۆا.
ءۇش جىل بويى توقتاۋسىز ءدارى ءىشىپ جاتقان بالانىڭ جاعدايى ناشارلاپ بارادى دەيدى اناسى. نە دياگنوزى قويىلماي، نە استاناعا بارىپ تەكسەرىلە الماي، كىمنەن كومەك سۇرارىن بىلمەي دال.
Sputnik قازاقستان ءتىلشىسى قىزىلوردا وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنان ءمان-جايدى سۇرادى. ءبىراق ۆەدومستۆو قانداي دا ءبىر ءۋاج ايتپادى.