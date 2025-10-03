«ەدىگە بي» جىرىنىڭ قولجازباسى جارىققا شىقتى
استانا. KAZINFORM - قولجازبالار جانە سيرەك كىتاپتار ۇلتتىق ورتالىعىنىڭ ماماندارى قازاق حالقىنىڭ قۇندى مۇرالارىنىڭ ءبىرى - «ەدىگە بي» جىرىنىڭ ەڭ كونە قولجازباسىن سيفرلى فورماتقا كوشىرىپ، فاكسيميلە نۇسقاسىن جارىققا شىعاردى.
مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، «ەدىگە بي» جىرىنا ارنالعان قولجازبا شامامەن XV عاسىردا بەلگىسىز اۆتور تاراپىنان جازىلعان. اتالعان جىردىڭ العاشقى نۇسقالارىن XIX عاسىردىڭ باسىندا قازاق عالىمى، شىعىستانۋشى جانە فولكلوريست شوقان ءۋاليحانوۆتىڭ اكەسى شىڭعىس ءۋاليحان ۇلى كوشىرىپ جازىپ، سول ارقىلى بۇرىن جوعالىپ كەتكەن نۇسقالاردى قايتا قالپىنا كەلتىرگەن بولاتىن.
كەيىننەن بۇل نۇسقا شوقان ءۋاليحانوۆ تاراپىنان تولىقتىرىلىپ، وڭدەلىپ، 1842-جىلى احمەت ەسىمدى كىسىنىڭ قولىمەن بىرىككەن نۇسقا رەتىندە كوشىرىلگەن.
- اتالعان جىر تۇركى تىلدەرىنە ءتان ەمەس كونە تىركەستەر مەن سوزقولدانىستارىمەن ەرەكشەلەنەدى، بۇل ونىڭ كونە داۋىرلەردەن قالعان پوەما ەكەنىن ايعاقتايدى. بۇل جايتقا بەلگىلى تۇركىتانۋشى عالىم پ. م. مەليورانسكي ءوز ەڭبەكتەرىندە ەرەكشە توقتالعان. پوەما ەدىگەنىڭ دۇنيەگە كەلۋىمەن باستالىپ، توقتامىستىڭ ۇلى قادىربەردىنىڭ قولىنان قازا تابۋىمەن اياقتالادى. اڭىز بويىنشا، ەدىگە قاسيەتتى ۇلىتاۋدىڭ بيىك شىڭدارىنىڭ بىرىندە جەرلەنگەن. قازىر بۇل شىڭ ەدىگەنىڭ اتىمەن اتالادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، بۇل جىر العاش رەت 1905 -جىلى سانكت- پەتەربۋرگتە پروفەسسور پ. م. مەليورانسكيدىڭ رەداكسياسىمەن «ەدىگە مەن توقتامىش تۋرالى اڭىز» دەگەن اتپەن جارىق كورگەن.
بۇدان بۇرىن استانادا ءداستۇرلى «KitapTime - 2025» رەسپۋبليكالىق كىتاپ فەستيۆالى وتكەنىن جازعان ەدىك.