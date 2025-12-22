دوپينگ داۋىنان كەيىن جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ كاسىپقوي بوكستاعى مانسابى قالاي ءوربيدى
استانا. KAZINFORM - بوكستان ورتا سالماقتاعى WBO جانە IBF نۇسقاسى بويىنشا الەم چەمپيونى جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ مەنەدجەرى بەرىك سۇلتان سپورتشىنىڭ دوپينگكە قاتىستى جاعدايى قالاي بولىپ جاتقانى جانە بۇدان كەيىن قالاي ءوربيتىنى تۋرالى ايتتى.
بەرىك سۇلتاننىڭ سوزىنشە، بوكسشىعا قاتىستى ماسەلە 8-قاڭتارعا جوسپارلانعان ۆ سىناماسىن اشۋ ناتيجەسىنەن كەيىن شەشىلەدى.
- بۇل بويىنشا ەكى سەناري بار. ەگەر 8-قاڭتاردا سىناما تازا بولعان جاعدايدا بارلىق اتاقتى ساقتاپ قالامىز جانە مانسابىمىزدى جالعاستىرامىز. ءبىز وسىلاي بولادى دەپ ۇمىتتەنىمىز. ويتكەنى، شىندىق ءبىزدىڭ جاعىمىزدا ەكەنى ايقىن. ەگەر جاعداي باسقاشا ءوربيتىن بولسا، جانىبەك اتاقتارىنان ايىرىلىپ، بوكستان بەلگىلى ءبىر مەرزىمگە شەتتەتىلۋى مۇمكىن. مۇنداي جاعداي تىركەلسە دە ءبىز وعان مويىمايمىز. العا قاراي قادام باسا بەرەمىز. ول ءالى جاس، مانسابى اياقتالعان جوق، - دەدى بەرىك سۇلتان.
بەرىك سۇلتاننىڭ ايتۋىنشا، جانىبەك ءالىمحان ۇلى قازىر قازاقستانعا ورالدى جانە جاقىندارىمەن بىرگە ۋاقىتىن وتكىزىپ جاتىر.
- ءبىز - تازامىز. ادالمىز. وزىمىزگە سەنىمدىمىز. بۇل سپورتتىڭ قىر-سىرىن بىلەمىز جانە رەسمي شەشىمدى كۇتەمىز. Qazaq Style-دىڭ اتىنان، ءوزىمنىڭ اتىمنان جانە جانىبەكتىڭ اتىنان سىزدەرگە زور العىس بىلدىرگىم كەلىپ وتىر. مانسابىمىزعا قاۋىپ تونگەن ساتتە، شىنىمەن قيىن بولعان كەزدە حالقىمىز بىزگە جاقىن بولدى، قولدادى، سەنىم ءبىلدىردى، بىزگە ءۇمىت ارتاتىنىن ايتتى. بۇل رۋحىمىزدى شىنىمەن كوتەردى. بۇعان دەيىن قانشا قان، قانشا تەر توگىلدى، قانشا ۋاقىت جۇمسالدى. ءبىز كەزەكتى بيىك بەلەستى باعىندىرۋعا وتە جاقىن ەدىك. سول ساتتە داۋلى جاعدايعا تاپ بولدىق. ادامداردىڭ قولداۋى، سپورتشىلاردىڭ سوزدەرى، جىلى پىكىرلەر بىزگە وسىعان توتەپ بەرۋگە كومەكتەستى، - دەدى بەرىك سۇلتان.
ايتا كەتسەك، جانىبەك ءالىمحان ۇلى دوپينگ تەستتەن وتپەي قالۋىنا بايلانىستى 7-جەلتوقسانعا جوسپارلانعان كۋبالىق ەريسلاندي لارامەن جەكپە-جەگى بولعان جوق.