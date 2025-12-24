دوپينگ داۋىنان كەيىن ءالىمحان ۇلىنا قاتىستى شەشىم قابىلداندى
استانا. قازاقپارات - دۇنيەجۇزىلىك بوكس ۇيىمى (WBO) سالماق دارەجەلەرى بويىنشا جاڭارتىلعان رەيتينگىن جاريالادى، - دەپ حابارلايدى Vesti.kz.
قازاقستاندىق بوكسشى جانىبەك ءالىمحان ۇلى جۋىرداعى دوپينگ داۋىنا قاراماستان، WBO نۇسقاسى بويىنشا ورتا سالماقتاعى چەمپيون اتاعىن ساقتاپ قالدى. بۇل ديۆيزيونداعى ۇزدىك ۇشتىككە ۇلى بريتانيالىق دەنزەل بەنتلي، ۆەنەسۋەلالىق ەندري سااۆەدرا جانە كۋبالىق يوەنليس ەرناندەس كىردى.
ەسكە سالايىق، جەلتوقساننىڭ باسىندا جانىبەكتىڭ دوپينگ سىناماسى وڭ ناتيجە كورسەتتى - ونىڭ اعزاسىنان تابىلعان. سونىڭ سالدارىنان 7-جەلتوقسانعا جوسپارلانعان WBA چەمپيونى، كۋبالىق ەريسلاندي لارامەن تيتۋل بىرىكتىرەتىن جەكپە- جەك وتپەي قالدى، ال WBO اتالعان جاعدايعا بايلانىستى ىشكى تەرگەۋ باستادى.
8-جەلتوقسانعا ۆ سىناماسىن اشۋ جوسپارلانعان. ەگەر ول دا وڭ ناتيجە بەرسە، ءالىمحان ۇلى چەمپيوندىق بەلبەۋلەرىنەن ايىرىلۋى مۇمكىن. سونداي-اق، بوكسشىنى ديسكۆاليفيكاتسيالاۋ قاۋپى بار. قازىر قازاقستاندىقتا WBO- دان بولەك، ورتا سالماقتاعى IBF بەلبەۋى دە بار.