دوپينگ داۋى: WBO ىشكى تەرگەۋ پروتسەسىن باستايدى
استانا. KAZINFORM - دۇنيەجۇزىلىك بوكس ۇيىمى (WBO) وسى تۇجىرىم بويىنشا ورتا سالماقتاعى الەم چەمپيونى جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ دوپينگ تەستتەن وتپەي قالۋىنا قاتىستى رەسمي مالىمدەمە جاريالادى.
WBO ەرىكتى دوپينگكە قارسى قاۋىمداستىقتان (VADA) تالداۋ قورىتىندىسى تۋرالى رەسمي حابارلاما العانىن راستادى.
- ۇيىم ەرەجەلەرىنە سايكەس جانە ادالدىققا، سپورتشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىنە جانە ءادىل باسەكەلەستىككە دەگەن مىندەتتەمەمىزدى قايتا راستاي وتىرىپ، WBO ىشكى تەرگەۋ پروتسەسىن باستايدى. سپورتشىلارعا جانە ونىڭ وكىلدەرىنە تولىق قۇقىقتار، ءتيىستى راسىمدەر جانە بارلىق ءتيىستى اقپاراتتى، تۇسىنىكتەمەلەردى جانە قۇجاتتامانى ۇسىنۋ مۇمكىندىگى بەرىلەتىن «سەبەپتى كورسەتۋ تۋرالى حابارلاما» جىبەرىلەدى، - دەلىنگەن رەسمي مالىمدەمەدە.
WBO بارلىق قاتىسۋشىعا دوپينگكە قارسى ءىس-شارالار قاتاڭ جاۋاپكەرشىلىك ساياساتى بويىنشا جۇرگىزىلەتىنىن ەسكە سالدى.
- وسى ساياساتقا سايكەس، ەگەر سپورتشىنىڭ سىناماسىندا تىيىم سالىنعان زات تابىلسا، WBO نيەت، كىنا، نەمقۇرايلىلىق نەمەسە قاساقانا پايدالانۋدى دالەلدەۋگە مىندەتتى ەمەس. تىيىم سالىنعان زاتتىڭ ونىڭ دەنەسىنە ەنبەۋىن قامتاماسىز ەتۋ سپورتشىنىڭ مىندەتى بولىپ سانالادى جانە سپورتشى انىقتالعان كەز كەلگەن تىيىم سالىنعان زات ءۇشىن تولىق جاۋاپتى بولادى، - دەپ اتاپ ءوتتى ۇيىم.
WBO بۇل ماسەلە قازىر بەلسەندى تەرگەۋ ۇستىندە بولعاندىقتان جانە پروتسەستىڭ تۇتاستىعىن ساقتاۋ ءۇشىن قازىرگى ۋاقىتتا ەشقانداي تۇسىنىكتەمە بەرمەيتىنىن، بارلىق تاراپ WBO ەرەجەلەرىنە سايكەس كەز كەلگەن شەشىمدەر نەمەسە ارەكەتتەر تۋرالى جازباشا تۇردە حاباردار ەتىلەتىنىن مالىمدەدى.
وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، تانىمال «The Ring magazine» كاسىپقوي بوكس باسىلىمى جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ VADA سىناماسى وڭ ناتيجە كورسەتكەنىن حابارلاعان ەدى.
جانىبەك ءالىمحان ۇلى الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا دوپينگ داۋىنا قاتىستى ءوز پىكىرىن ايتتى.
جانىبەك ءالىمحان ۇلى جانە ەريسلاندي لارا اراسىنداعى ورتا سالماقتاعى WBO ،IBF جانە WBA بەلبەۋلەرى ءۇشىن بىرىككەن تيتۋلدىق جەكپە-جەك وسى جەكسكەبى ا ق ش- تىڭ تەحاس شتاتىندا وتەدى دەپ جوسپارلانعان بولاتىن.