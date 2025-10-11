08:46, 11 - قازان 2025 | GMT +5
دوپتى باسپەن سوعۋ مي جۇمىسىن ناشارلاتادى - زەرتتەۋ
ويىنشىلاردى 2 جىل بويى تەكسەرگەن عالىمدار ميدىڭ ميكروقۇرىلىمىنداعى وزگەرىستەردى انىقتاعان. دوپتى باسپەن سوعۋ مي جۇمىسىن ناشارلاتاتىنى انىقتالدى.
ا ق ش عالىمدارى باسپەن پاس بەرۋ نەمەسە گول سوعۋ نەيرودەگەنەراتيۆتى اۋرۋلار مەن دەمەنتسيانى تۋدىرۋى مۇمكىن دەگەن قورىتىندىعا كەلدى.
ويىنشىلاردى 2 جىل بويى تەكسەرگەن ولار ميدىڭ ميكروقۇرىلىمىنداعى وزگەرىستەردى انىقتاعان جانە ولار جەڭىل مي جاراقاتىمەن پارا-پار بولعان. بۇل ەستە ساقتاۋ مەن اۋىزشا وقۋ قابىلەتىن ايتارلىقتاي ناشارلاتىپتى.