«دوستىق - مويىنتى» تەمىرجولىنىڭ ەكىنشى جەلىسىندە قوزعالىس قارقىنى قانداي
استانا. KAZINFORM - «قازاقستان تەمىر جولى» ۇ ك» ا ق قۇرىلىس جونىندەگى باسقارۋشى ديرەكتورى مارات ەسقاليەۆ ەلدەگى اسا ماڭىزدى تەمىرجول جوباسىنىڭ وتكىزۋ قابىلەتىنە قاتىستى پىكىر ايتتى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندىقتاردى جاڭا جىلمەن قۇتتىقتاعان مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزدىڭ 2025 -جىلداعى جەتىستىكتەرىن اتاعان ەدى. وسى ورايدا پرەزيدەنت «دوستىق - مويىنتى» تەمىرجولىنىڭ ەكىنشى جەلىسى ىسكە قوسىلعانىن ەسكە سالدى.
- 2025-جىلعى 30-قىركۇيەكتەن باستاپ «دوستىق - مويىنتى» تەمىرجول ۋچاسكەسىنىڭ ەكىنشى جەلىسى بويىنشا پويىزدار قوزعالىسى اشىلدى. 2026-جىلعى 4-قاڭتارداعى جاعداي بويىنشا جاڭا ينفراقۇرىلىمدى پايدالانۋ شتاتتىق رەجيمدە جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. اتالعان كەزەڭدە جاڭا جولمەن 1765 جۇك جانە 451 كونتەينەرلىك پويىز جىبەرىلدى. بۇل تۇرعىدا تاۋلىگىنە ورتا ەسەپپەن 18 پويىز ءوتىپ جاتىر. قولدانىستاعى (ەسكى) جولدارمەن 1778 جۇك جانە 510 كونتەينەرلىك پويىز نەمەسە تاۋلىگىنە ورتا ەسەپپەن 19 پويىز ءجۇردى، - دەدى م. ەسقاليەۆ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن سۇحباتىندا.
ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، ونداعى قوزعالىستى اشۋ 2025-جىلدىڭ قاڭتارىنان قىركۇيەگىنە دەيىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن جەكەلەگەن ۋچاسكەلەر بويىنشا جۇزەگە اسىرىلدى. جوبانى ىسكە اسىرۋ جەلىنىڭ وتكىزۋ قابىلەتىن ەداۋىر ارتتىرۋعا، پويىزداردىڭ قوزعالىس كەستەسىن وڭتايلاندىرۋعا جانە جۇك تاسىمالىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەردى.
- جوبا كولىك-لوگيستيكالىق ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋدىڭ مەملەكەتتىك باعدارلاماسى اياسىندا ىسكە اسىرىلدى جانە ەلدىڭ تەمىرجول جەلىسىن جاڭعىرتۋعا باعىتتالعان. «دوستىق-مويىنتى» ۋچاسكەسى قىتايدى ەۋروپامەن جانە رەسەيمەن بايلانىستىراتىن نەگىزگى شىعىس - باتىس ترانزيتتىك ءدالىزىنىڭ باستى بولىگى سانالادى، سونداي-اق ترانسكاسپي حالىقارالىق كولىك باعدارىنا كىرەدى. بۇل ينفراقۇرىلىمدىق جوبا جوسپارلانعان مەرزىمنەن ەكى جىل بۇرىن اياقتالعانىن اتاپ ءوتۋ ماڭىزدى، - دەدى باسقارۋشى ديرەكتور.
ەسكە سالساق، 30- قىركۇيەكتە «دوستىق - مويىنتى» تەمىرجولىنىڭ ەكىنشى جەلىسى ىسكە قوسىلعانىن جازعان ەدىك.
سول كەزدە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ «دوستىق - مويىنتى» جولى - شىن مانىندە اسا ماڭىزدى ينفراقۇرىلىم جوباسى ەكەنىن جانە قازاقستاننىڭ كولىك-لوگيستيكا جۇيەسىنىڭ دامۋىنا، ونىڭ تيىمدىلىگىن نىعايتۋعا ايرىقشا سەرپىن بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.