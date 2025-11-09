دونالد ترامپتىڭ بالالىق شاعى وتكەن ءۇي 2,3 ميلليون دوللارعا باعالاندى
استانا. KAZINFORM - دونالد ترامپتىڭ 4 جاسقا دەيىن تۇرعان ءۇيى ساتىلىمعا شىعارىلدى. باسپانا نيۋ-يوركتىڭ بەدەلدى Jamaica Estates اۋدانىندا ورنالاسقان، دەپ حابارلايدى The Wall Street Journal.
تيۋدور ۇلگىسىندەگى 5 بولمەلى ءزاۋلىم ءۇيدى 1940 -جىلى دونالد ترامپتىڭ اكەسى سالعان. ونىڭ اۋدانى - 232 شارشى مەتر. ترامپ وتباسى كوشىپ كەتكەننەن كەيىن بۇل باسپانانىڭ بىرنەشە يەسى بولعان.
دەرەككوزدىڭ ايتۋىنشا، سوڭعى يەسى جىلجىمايتىن مۇلىكتى جالعا بەرگەن، الايدا بۇل ايتارلىقتاي تابىس اكەلمەدى. بيىل ءۇيدى ازىرلەۋشى توممي لين 835000 دوللارعا ساتىپ الدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، باسپانا تۇرۋعا جارامسىز كۇيگە جەتكەن. عيمارات سۋ مەن ەلەكتر قۋاتىنان اجىراعان. سالدارىنان قۇبىر جارىلىپ، جەرتولە مەن شاتىردى زەڭ باسىپ كەتكەن.
شامامەن 500000 دوللار تۇراتىن كۇردەلى جوندەۋدەن كەيىن جالپى ينۆەستيتسيا 1,3 ميلليون دوللاردان استى. لين قازىر ءۇيدى 2,3 ميلليون دوللارعا ساتۋعا قويدى. جالپى Jamaica Estates ايماعىنداعى باسپانالاردىڭ ورتاشا باعاسى 1,5 ميلليون دوللار شاماسىندا.
ەسكە سالايىق، قازان ايىندا دونالد ترامپ اق ۇيدەگى جاڭا بال زالىنا ءوز اتىن بەرۋى مۇمكىن ەكەنى ايتىلدى.