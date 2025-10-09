09:40, 09 - قازان 2025 | GMT +5
دونالد ترامپ يزرايلگە بارۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - يزرايل كەلەسى اپتانىڭ باسىندا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ ساپارىنا دايىندالىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Report.
- ترامپتىڭ ءوزى تاياۋ شىعىسقا 11 نەمەسە 12-قازان كۇنى بارۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەدى. ءبىراق قاي ەلگە باراتىنىن ناقتىلامادى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
Axios ءتىلشىسى باراك راۆيدتىڭ پىكىرىنشە، اق ءۇيدىڭ يەسى يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋدىڭ شاقىرۋىمەن ەۆرەي مەملەكەتىنىڭ پارلامەنتى - كنەسسەتتە ءسوز سويلەۋگە نيەتتى.
ايتا كەتەيىك، ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يزرايل پرەمەر-مينيسترىنە ءوزىنىڭ گازا سەكتورىنداعى سوعىستى توقتاتۋ جوسپارىنا كەلىسكەنى ءۇشىن العىس بىلدىرگەن ەدى.