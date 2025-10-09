ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    09:40, 09 - قازان 2025 | GMT +5

    دونالد ترامپ يزرايلگە بارۋى مۇمكىن

    استانا. KAZINFORM - يزرايل كەلەسى اپتانىڭ باسىندا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ ساپارىنا دايىندالىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Report.

    Трамп может применить Закон о мятеже
    سكرينشوت ۆيدەودان الىندى

    - ترامپتىڭ ءوزى تاياۋ شىعىسقا 11 نەمەسە 12-قازان كۇنى بارۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەدى. ءبىراق قاي ەلگە باراتىنىن ناقتىلامادى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.

    Axios ءتىلشىسى باراك راۆيدتىڭ پىكىرىنشە، اق ءۇيدىڭ يەسى يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋدىڭ شاقىرۋىمەن ەۆرەي مەملەكەتىنىڭ پارلامەنتى - كنەسسەتتە ءسوز سويلەۋگە نيەتتى.

    ايتا كەتەيىك، ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يزرايل پرەمەر-مينيسترىنە ءوزىنىڭ گازا سەكتورىنداعى سوعىستى توقتاتۋ جوسپارىنا كەلىسكەنى ءۇشىن العىس بىلدىرگەن ەدى.

     

    الەم
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
