دونالد ترامپ نيگەريانى الاڭداۋشىلىق تۋدىراتىن ەل دەپ اتادى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ نيگەريادا حريستيان دىنىنە قاۋىپ ءتونىپ تۇرعانىن مالىمدەدى. سول سەبەپتى ول نيگەريانى «الاڭداۋشىلىق تۋدىراتىن ەل» دەپ اتادى.
ترامپ truth Social الەۋمەتتىك جەلىسىنە وسىنداي پوست جاريالادى.
- حريستيان ءدىنى ەكزيستەنتسيالدى قاۋىپپەن بەتپە-بەت كەلىپ وتىر. راديكالدى يسلام وكىلدەرى ادامداردى جاپاي قىرىپ-جويۋ ارەكەتىنە جاۋاپتى. وسى سەبەپتى نيگەريانى «ەرەكشە الاڭداۋشىلىق تۋدىراتىن ەل» دەپ مالىمدەيمىن، - دەپ جازدى ول.
ونىڭ سوزىنشە، نيگەريادا 3 مىڭنان استام حريستيان ولتىرىلگەن، سول سەبەپتى قازىر شۇعىل شارالار قولدانۋ قاجەت.
ترامپ كونگرەسسمەندەر رايلي مۋر، توم كوۋل مەن وكىلدەر پالاتاسىنىڭ قارجى ءبولۋ كوميتەتىنە جەدەل تۇردە وسى ماسەلەمەن اينالىسۋدى تاپسىردى.
- نيگەريا مەن وزگە دە ەلدەردە ايۋاندىقتار جاسالىپ جاتقاندا قۇراما شتاتتار ولاردان تىس قالا المايدى. ءبىز حريستيان قوعامداستىعىن بۇكىل الەم بويىنشا قورعاي الامىز، ءبىز وعان دايىنبىز جانە سولاي ىستەگىمىز كەلەدى، - دەدى ول.
وسىعان دەيىن نيگەريادا اۋىلدارعا قارۋلى شابۋىلدار كەزىندە 13 ادام قازا تاپقانى تۋرالى جازدىق.