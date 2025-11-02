ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:51, 02 - قاراشا 2025 | GMT +5

    دونالد ترامپ نيگەريانى الاڭداۋشىلىق تۋدىراتىن ەل دەپ اتادى

    استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ نيگەريادا حريستيان دىنىنە قاۋىپ ءتونىپ تۇرعانىن مالىمدەدى. سول سەبەپتى ول نيگەريانى «الاڭداۋشىلىق تۋدىراتىن ەل» دەپ اتادى.

    р
    Фото: Anadolu Ajansı

    ترامپ truth Social الەۋمەتتىك جەلىسىنە وسىنداي پوست جاريالادى.

    - حريستيان ءدىنى ەكزيستەنتسيالدى قاۋىپپەن بەتپە-بەت كەلىپ وتىر. راديكالدى يسلام وكىلدەرى ادامداردى جاپاي قىرىپ-جويۋ ارەكەتىنە جاۋاپتى. وسى سەبەپتى نيگەريانى «ەرەكشە الاڭداۋشىلىق تۋدىراتىن ەل» دەپ مالىمدەيمىن، - دەپ جازدى ول.

    ونىڭ سوزىنشە، نيگەريادا 3 مىڭنان استام حريستيان ولتىرىلگەن، سول سەبەپتى قازىر شۇعىل شارالار قولدانۋ قاجەت.

    ترامپ كونگرەسسمەندەر رايلي مۋر، توم كوۋل مەن وكىلدەر پالاتاسىنىڭ قارجى ءبولۋ كوميتەتىنە جەدەل تۇردە وسى ماسەلەمەن اينالىسۋدى تاپسىردى.

    - نيگەريا مەن وزگە دە ەلدەردە ايۋاندىقتار جاسالىپ جاتقاندا قۇراما شتاتتار ولاردان تىس قالا المايدى. ءبىز حريستيان قوعامداستىعىن بۇكىل الەم بويىنشا قورعاي الامىز، ءبىز وعان دايىنبىز جانە سولاي ىستەگىمىز كەلەدى، - دەدى ول.

    وسىعان دەيىن نيگەريادا اۋىلدارعا قارۋلى شابۋىلدار كەزىندە 13 ادام قازا تاپقانى تۋرالى جازدىق.

    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
