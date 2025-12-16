دونالد ترامپ بريتاندىق حابار تاراتۋ كورپوراتسياسىنا قارسى 5 ميلليارد دوللار تالاپ ەتىپ، سوتقا جۇگىندى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ بريتاندىق حابار تاراتۋ كورپوراتسياسىن (BBC) جالا جاپتى دەپ ايىپتاپ، 5 ميلليارد دوللار كولەمىندە وتەماقى ءوندىرۋدى تالاپ ەتىپ، سوتقا تالاپ-ارىز ءتۇسىردى، دەپ حابارلايدى BBC.
ترامپتىڭ ادۆوكاتتارى 2025 -جىلعى 15-جەلتوقساندا ا ق ش-تىڭ فلوريدا شتاتىنداعى سوتقا جولدانعان تالاپ- ارىزدا BBC-دى كوممەرتسيالىق قۇقىق نورمالارىن بۇزدى جانە 2021 -جىلعى 6-قاڭتاردا ايتىلعان سوزدەرىن «ادەيى، قاساقانا جانە جاڭىلىستىراتىن تۇردە» مونتاجدادى دەپ ايىپتاعان. وندا ترامپ BBC-دىڭ Panorama دەرەكتى باعدارلاماسىندا كاپيتولييگە شابۋىل جاسالعان كۇنى سويلەگەن سوزىنەن الىنعان ۇزىندىلەر تۋرالى ايتقان.
تالاپ-ارىزدا پرەزيدەنت بريتاندىق حابار تاراتۋ كورپوراتسياسىنان 5 ميلليارد دوللار وتەماقى تولەۋدى تالاپ ەتەدى.
BBC باسشىلىعى ازىرگە سوتقا تالاپ-ارىزدىڭ بەرىلۋىنە قاتىستى رەسمي تۇسىنىكتەمە جاساعان جوق.
بۇعان دەيىن، قاراشا ايىندا ۆۆس دونالد ترامپتىڭ سوزدەرى مونتاجدالعانى ءۇشىن كەشىرىم سۇراعانىمەن، وتەماقى تولەۋ تالابىن قابىلداماعان. كورپوراتسيا بۇل جاعدايدا جالا جابۋ تۋرالى ايىپتاۋعا نەگىز جوق ەكەنىن مالىمدەگەن.
دونالد ترامپ سوتقا جۇگىنۋ نيەتىن قاراشا ايىنىڭ باسىندا جاريالاعان بولاتىن.
- مەن وسىلاي ىستەۋىم كەرەك دەپ ويلايمىن. ولار الدادى. مەن ايتقان سوزدەردى وزگەرتتى، - دەگەن ترامپ جۋرناليستەرگە.
وسىدان كەيىن ول كورپوراتسياعا سوتقا بەرەمىن دەپ ەسكەرتكەن حات جولداعان.
سونداي-اق جانجال بريتاندىق Telegraph باسىلىمى ۆۆس رەداكتسيالىق ستاندارتتار كوميتەتىنىڭ بۇرىنعى تاۋەلسىز كەڭەسشىسى مايكل پرەسكوتتىڭ قىزمەتتىك جازباسىن جاريالاعاننان كەيىن ورشىگەنى اتاپ وتىلەدى. قۇجاتتا پرەسكوتت كورپوراتسيا باسشىلىعىنا Panorama باعدارلاماسىندا دونالد ترامپتىڭ ءسوزى ماعىناسى بۇرمالاناتىنداي ەتىپ مونتاجدالعانىن ەسكەرتكەن.
بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى BBC جۋرناليستەرىن ءوز ءسوزىن بۇرمالادى دەپ ايىپتاپ، كورپوراتسيانى 1 ميلليارد دوللار تالاپ ەتىپ سوتقا بەرەمىن دەپ قورقىتقانى حابارلانعان.