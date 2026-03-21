ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    15:12, 21 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    دونالد ترامپ «امەريكانى قۇتقارۋ» زاڭىن قابىلداۋعا شاقىردى

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ «Save America» زاڭى سەناتتا قابىلداناتىنىن ايتتى. ول بۇل تۋرالى Truth Social الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا جاريالادى.

    Трамп призвал принять закон «Спасти Америку»
    فوتو: The White House

    - ا ق ش ءۇشىن سايلاۋشىنىڭ جەكە باسىن راستايتىن قۇجات، ازاماتتىقتى دالەلدەۋدەن باسقا ماڭىزدى ەشتەڭە جوق. بۇل شەشىمدى قابىلداڭىزدار، سوندا قانشاما جاقسى جاڭالىق بولاتىنىن كورەسىزدەر، - دەپ جازدى ول.

    ا ق ش پرەزيدەنتى سايلاۋ ەرەجەلەرىن قاتاڭداتۋعا باعىتتالعان SAVE America Act («امەريكانى قۇتقارۋ») زاڭ جوباسىن بەلسەندى تۇردە ناسيحاتتاپ جاتىر. قۇجات سايلاۋشىنىڭ جەكە كۋالىگىن مىندەتتى تۇردە كورسەتۋدى، داۋىس بەرۋ كەزىندە ازاماتتىعىن راستاۋدى، سونداي-اق كوپ جاعدايدا پوشتا ارقىلى داۋىس بەرۋدى شەكتەۋدى قاراستىرادى.

    Бейсен Сұлтан
