دونالد ترامپ ا ق ش-تىڭ ىشكى قاۋىپسىزدىك ءمينيسترىن اۋىستىرۋعا شەشىم قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ناۋرىز ايىنىڭ سوڭىندا ىشكى قاۋىپسىزدىك مينيسترلىگىن رەسپۋبليكاشىل سەناتور ماركۋەين ماللين باسقاراتىنىن مالىمدەدى. بۇل تۋرالى اق ءۇي باسشىسى Truth Social سايتىنداعى رەسمي اككاۋنتىندا جاريالادى.
- مەن وكلاحوما شتاتىنىڭ بەدەلدى سەناتورى ماركۋەين ءمالليننىڭ 2026 -جىلدىڭ 31-ناۋرىزىنان باستاپ امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ ىشكى قاۋىپسىزدىك ءمينيسترى (DHS) بولاتىنىن قۋانا حابارلايمىن، - دەدى دونالد ترامپ مالىمدەمەسىندە.
ماركۋەين ماللين كريستي نوەمنىڭ ورنىنا كەلەدى.
ترامپ سوزىنشە، كريستي باتىس جارتى شارداعى ا ق ش-تىڭ جاڭا قاۋىپسىزدىك باستاماسى «امەريكا قالقانى» بويىنشا ارنايى ەلشى بولىپ تاعايىندالادى.
ايتا كەتەيىك، بىلتىر جىل سوڭىنا قاراي ترامپ گرەنلانديا بويىنشا ا ق ش-تىڭ ارنايى ەلشىسى ەتىپ رەسپۋبليكاشىل گۋبەرناتور دجەف لەندريدى تاعايىندادى.