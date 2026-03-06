ق ز
    11:07, 06 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    دونالد ترامپ ا ق ش-تىڭ ىشكى قاۋىپسىزدىك ءمينيسترىن اۋىستىرۋعا شەشىم قابىلدادى

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ناۋرىز ايىنىڭ سوڭىندا ىشكى قاۋىپسىزدىك مينيسترلىگىن رەسپۋبليكاشىل سەناتور ماركۋەين ماللين باسقاراتىنىن مالىمدەدى. بۇل تۋرالى اق ءۇي باسشىسى Truth Social سايتىنداعى رەسمي اككاۋنتىندا جاريالادى.

    Дональд Трамп решил сменить министра внутренней безопасности США
    فوتو: mullin.senate.gov

    - مەن وكلاحوما شتاتىنىڭ بەدەلدى سەناتورى ماركۋەين ءمالليننىڭ 2026 -جىلدىڭ 31-ناۋرىزىنان باستاپ امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ ىشكى قاۋىپسىزدىك ءمينيسترى (DHS) بولاتىنىن قۋانا حابارلايمىن، - دەدى دونالد ترامپ مالىمدەمەسىندە.

    ماركۋەين ماللين كريستي نوەمنىڭ ورنىنا كەلەدى.

    ترامپ سوزىنشە، كريستي باتىس جارتى شارداعى ا ق ش-تىڭ جاڭا قاۋىپسىزدىك باستاماسى «امەريكا قالقانى» بويىنشا ارنايى ەلشى بولىپ تاعايىندالادى.

    ايتا كەتەيىك، بىلتىر جىل سوڭىنا قاراي ترامپ گرەنلانديا بويىنشا ا ق ش-تىڭ ارنايى ەلشىسى ەتىپ رەسپۋبليكاشىل گۋبەرناتور دجەف لەندريدى تاعايىندادى.

