دومينيكان رەسپۋبليكاسى ا ق ش اسكەري كۇشتەرىنە ءوز اۋماعىن پايدالانۋعا رۇقسات بەردى
استانا. KAZINFORM - دومينيكان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ا ق ش اسكەري كۇشتەرىنە ۆاشينگتونعا ەسىرتكى تاسىمالىمەن كۇرەستە كومەكتەسۋ ءۇشىن كاريب تەڭىزى ەلىنىڭ بەلگىلى ءبىر ايماقتارىنا ۋاقىتشا ورنالاستىرۋعا رۇقسات بەردى، دەپ حابارلايدى The New York Times.
دومينيكان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى لۋيس ابينادەر پەنتاگون سان-يسيدرو اۋە بازاسى مەن لاس-امەريكاس حالىقارالىق اۋەجايىنداعى شەكتەۋلى ايماقتاردى جانارماي قۇيۋ جانە جابدىقتار مەن تەحنيكالىق پەرسونالدى تاسىمالداۋ ءۇشىن پايدالانۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەدى.
بۇل حابارلاندىرۋ ا ق ش اسكەري كۇشتەرىنىڭ كاريب تەڭىزى مەن تىنىق مۇحيتىنىڭ شىعىسىندا ەسىرتكى كونترابانداسىمەن اينالىسادى دەپ سانايتىن كەمەلەرگە پەنتاگوننىڭ اسكەري شابۋىلدارى جالعاسىپ جاتقان كەزدە جاسالدى. قىركۇيەك ايىنان بەرى ا ق ش اسكەري كۇشتەرى 20 دان استام شابۋىل جاساپ، كەم دەگەندە 83 ادامنىڭ ءومىرىن قيدى.
بۇل ترامپ اكىمشىلىگىنىڭ دومينيكان رەسپۋبليكاسىمەن قول جەتكىزگەن العاشقى ءىرى اسكەري كەلىسىمى. كاريب تەڭىزى مەملەكەتى بۇل كەلىسىمنەن نە ۇتاتىنى جانە پەنتاگوننىڭ بۇل شەكتەۋلى ايماقتاردا قانشا ۋاقىت جۇمىس ىستەي الاتىنى ءالى بەلگىسىز.
بۇعان دەيىن ا ق ش ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتىن تەرروريستىك ۇيىمنىڭ كوشباسشىسى دەپ سانايتىنى حابارلانعان بولاتىن.