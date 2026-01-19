دوموفون ءۇشىن اي سايىنعى تولەم زاڭدى ما
استانا. KAZINFORM - دوموفونعا اي سايىنعى تولەم ماسەلەسى كوپپاتەرلى ۇيلەردىڭ تۇرعىندارى اراسىندا ءجيى داۋلى ماسەلەگە اينالىپ تۇرادى. تۇرعىنداردىڭ پايىمىنشا، ەسىكتى ورناتۋ كەزىندە جابدىقتىڭ قۇنى تولەنگەندىكتەن، ودان كەيىنگى الىمدار زاڭسىز. سوندىقتان وسى جانە باسقا دا سۇراقتارعا اقمولا وبلىسىنىڭ ادۆوكاتتار القاسىنىڭ قورعاۋشىسى نۇرلان جاڭابايەۆ جاۋاپ بەردى.
ادۆوكاتتىڭ ايتۋىنشا، اي سايىن دوموفونعا تولەم الۋ زاڭدى، ءبىراق ءتيىستى جاعدايلاردى ەسكەرۋ كەرەك.
- دوموفوندى ورناتۋ ءۇشىن اقى الۋ - ول ءبىر رەتتىك تولەم. اي سايىنعى تولەم قىزمەت كورسەتۋگە الىنادى. ەگەر پاتەر نەمەسە تۇرعىن ەمەس ءۇي- جايدىڭ مەنشىك يەسى مەن دوموفون كومپانياسى اراسىندا قىزمەت كورسەتۋ شارتى جاسالسا، وندا مۇنداي تولەمدەر زاڭدى. بۇل جاعداي ق ر ازاماتتىق كودەكسىنىڭ 380 (شارت جاساسۋ ەركىندىگى) جانە 387 (جاريا شارت) باپتارىنا سايكەس كەلەدى، - دەپ ءتۇسىندىردى نۇرلان جاڭابايەۆ.
سونىمەن قاتار ەگەر ءتيىستى كەلىسىمشارت بەكىتىلمەسە نەمەسە مەنشىك يەسى وعان قول قويماسا، اي سايىنعى تولەم تالابى نەگىزسىز دەپ تانىلۋى مۇمكىن.
اي سايىنعى تولەمگە نە كىرەدى؟
اتاپ ايتقاندا، ابونەنتتىك تولەم مىنالاردى قامتيدى:
- جابدىققا تەحنيكالىق قىزمەت كورسەتۋ؛
- پروفيلاكتيكا جانە جوندەۋ جۇمىستارى؛
- ەلەكتروندى كىلتتەر مەن كودتاردى رەتكە كەلتىرۋ؛
- انىقتالعان اقاۋدى جويۋ.
دوموفون ىستەن شىقسا، تولەۋ كەرەك پە؟
ادۆوكاتتىڭ سوزىنە قاراعاندا، ەگەر دوموفون بويىنشا قىزمەت كورسەتۋ تۋرالى كەلىسىمشارت بولسا، وندا تۇرعىندار تولەم جاساۋى ءتيىس. زاڭ بويىنشا بۇزىلۋ فاكتىسى ەمەس، جابدىققا قىزمەت كورسەتۋ اقىسى تولەنەدى.
- ەگەر كومپانيا ءىس جۇزىندە قىزمەت كورسەتپەسە جانە پاتەر يەلەرىنەن كەلىپ تۇسكەن وتىنىمدەرگە جاۋاپ بەرمەسە، وندا تۇرعىندار تولەمدى قايتا ەسەپتەۋدى نەمەسە كەلىسىمشارتتى بۇزۋدى تالاپ ەتۋگە قۇقىلى، - دەيدى زاڭگەر.
قىزمەتتەن باس تارتۋعا بولا ما؟
ادۆوكاتتىڭ سوزىنشە، ەگەر قىزمەت قوسىلعان بولسا جانە شارت بۇزىلماسا، وندا دوموفوندى پايدالانۋدان باس تارتۋ فاكتىسىنىڭ ءوزى تولەمنەن بوساتپايدى. بۇل رەتتە، مەنشىك يەسىنىڭ ق ر ازاماتتىق كودەكسىنىڭ 404-بابىنىڭ نەگىزىندە قىزمەتتەن ءبىرجاقتى تارتىپتە باس تارتۋعا قۇقىعى بار. باس تارتۋ تالابى جازباشا تۇردە رەسىمدەلىپ، قىزمەت كورسەتەتىن كومپانياعا جولدانۋى ءتيىس.
ادۆوكات مىنا الگوريتم بويىنشا ارەكەت ەتۋدى ۇسىندى:
- قىزمەتتەن باس تارتۋ جانە شارتتى بۇزۋ تۋرالى جازباشا ءوتىنىش جىبەرۋ؛
- قىزمەت كورسەتەتىن كومپانياداعى كىرىس حاتتىڭ ءنومىرىن انىقتاپ الۋ.
ەگەر كەلىسىمشارت بۇعان دەيىن جەكە جاسالسا، وندا بۇكىل كوپقاباتتى ءۇيدىڭ تۇرعىندارىنان قولتاڭبا جيناۋ قاجەت ەمەس.
- سونداي-اق كومپانيا دوموفون «تۇتقاسىن» وشىرۋگە قۇقىلى ەكەنىن، ءبىراق تۇرعىن ءۇيدىڭ كىرەبەرىسىن، ياعني ءوز ۇيىڭە كىرۋدى شەكتەۋگە قۇقىعى جوق ەكەنىن ەسكەرۋ قاجەت. بۇل تۇرعىدا ءۇيدىڭ كىرەبەرىسىن بۇعاتتاۋ پاتەر يەسىنىڭ ورتاق مۇلىكتى پايدالانۋ قۇقىعىن بۇزۋ رەتىندە قاراستىرىلۋى مۇمكىن، - دەدى ول.
جوندەۋ جۇمىستارىن كىم تولەيدى؟
ەگەر قىزمەت كورسەتۋ شارتى بۇزىلسا:
- دوموفوندى جوندەتۋگە ءوتىنىم بەرگەن ادام تولەيدى؛
- نەمەسە جالپى جينالىس بولسا، مۇلىك يەلەرىنىڭ بىرلەستىگى (م ي ب) اقىسىن وتەيدى؛
- سونداي-اق مامانداردى شاقىرتقان ناقتى ءبىر تۇرعىندار تولەيدى.
ەگەر تاراپتار اراسىندا قىزمەت كورسەتۋ شارتى بولماسا، دوموفون كومپانياسى جوندەۋ ءۇشىن اقى تالاپ ەتۋگە قۇقىلى ەمەس.
ادۆوكاتتىڭ ايتۋىنشا، دوموفون جالپى جينالىستىڭ شەشىمىمەن ورناتىلىپ، ءۇيدىڭ بالانسىنا بەرىلسە، ول ورتاق مۇلىك رەتىندە سانالادى. ال ونى كۇتىپ ۇستاۋ شىعىندارى مەنشىك يەلەرىنىڭ بارلىعىنا بىردەي بولىنەدى.
ەگەر دوموفون جابدىقتارى قىزمەت كورسەتەتىن كومپانياعا تيەسىلى بولسا، ول جالپى تۇرعىن ءۇي مۇلكىنە جاتپايدى.
دوموفون كومپانياسىن اۋىستىرۋعا بولا ما؟
- ارينە، اۋىستىرۋعا بولادى. ول ءۇشىن مەنشىك يەلەرىنىڭ جالپى جينالىسىن وتكىزىپ، شارتتى بۇزۋ جانە جاڭا كومپانيانى تاڭداۋ ءۇشىن كەمىندە %51 داۋىس جيناۋ كەرەك. سودان كەيىن حاتتاما رەسىمدەلەدى دە، كومپانياعا ەسكەرتۋ جولدانادى. %51 داۋىس جينالماسا، قىزمەت كورسەتەتىن ۇيىم بۇل شەشىمگە قارسى ءۋاجىن ايتا الادى، - دەپ ءتۇسىندىردى نۇرلان جاڭابايەۆ.
قايدا شاعىمدانۋ كەرەك؟
اتاپ ايتقاندا، ءتيىستى كەلىسىمشارت راسىمدەلمەسە، كەرەك ەمەس قىزمەتتەردى ۇسىنا بەرسە، سونداي-اق ناقتى كورسەتىلەتىن قىزمەتتەر شارت تالاپتارىنا سايكەس كەلمەگەن جاعدايدا، وندا دوموفونعا قىزمەت كورسەتۋگە ەسەپتەلگەن تولەمدەرگە تۇرعىندار قارسىلىق بىلدىرە الادى.
ورىن العان جاعدايعا بايلانىستى تۇرعىندار شاعىمدانا الادى:
- اكىمدىكتىڭ تۇرعىن ءۇي ينسپەكتسياسىنا؛
- تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ كوميتەتىنە؛
- تۇرعىندارعا قوقان-لوقى كورسەتكەن كەزدە پروكۋراتۋراعا ارىزدانۋعا؛
- قاراجاتتى قايتا ەسەپتەۋ جانە قايتارتۋ ءۇشىن سوتقا جۇگىنۋگە قۇقىلى.
مەمەلەكەتتىك ورگانداردىڭ ۇستانىمى
ەسكە سالساق، بىرنەشە جىل بۇرىن باسەكەلەستىكتى قورعاۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى قۇرىلىس مينيسترلىگىنىڭ قۇرىلىس جانە تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق ىستەرى كوميتەتىمەن بىرلەسىپ ءتيىستى تۇسىنىكتەمە بەرگەن ەدى. وسى ورايدا دوموفوندى ورناتۋ جانە قىزمەت كورسەتۋ ماسەلەلەرى مەنشىك يەلەرىنىڭ ۇجىمدىق شەشىمىنە جاتاتىنى ايتىلدى.
جابدىقتاردى كۇتىپ ۇستاۋ، قىزمەت كورسەتەتىن ۇيىمدى تاڭداۋ جانە تولەم شارتتارى (ونىڭ ىشىندە ىستەن شىققان جاعدايدا ابونەنتتىك تولەمنەن ءبىرجولعى تولەمگە كوشۋ) ماسەلەلەرىن مەنشىك يەلەرى كوپشىلىك داۋىسپەن قابىلدايدى.
بۇل رەتتە دوموفوندى ورناتۋ جانە وعان قىزمەت كورسەتۋ ءارتۇرلى قىزمەت رەتىندە سانالادى. سوندىقتان ءبىر جىلدان اسپايتىن مەرزىمگە جەكە شارتتارمەن رەسىمدەلۋگە ءتيىس.
زاڭناما تالاپتارىنىڭ ورىندالۋىن باقىلاۋدى تۇرعىن ءۇي ينسپەكسياسى جۇزەگە اسىرادى. ال تاڭداۋعا مۇمكىن بەرمەيتىن نەمەسە كەرەك ەمەس قىزمەتتەردى ۇسىنا بەرەتىن دوموفون كومپانيالارىنىڭ ارەكەتتەرىنە باسەكەلەستىكتى قورعاۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى باعا بەرەدى، ياعني كومپانيالار تاراپىنان وزدەرىنىڭ ۇستەم جاعدايىن تەرىس ماقساتتا پايدالانۋ ءىس-قيمىلدارى تەكسەرىلەدى.
ايتا كەتەيىك، 2025 -جىلى شىلدەدە پرەزيدەنت كوپپاتەرلى تۇرعىن ۇيلەردى باسقارۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋگە باعىتتالعان قۇجاتقا قول قويدى.