دومبىرانى حارام دەگەن اقتوبەلىك 7 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرىلۋى مۇمكىن
اقتوبە. KAZINFORM - ازات قونىس قىلمىستىق كودەكستىڭ «ءدىني الاۋىزدىقتى قوزدىرۋ» بابى بويىنشا كۇدىككە ىلىكتى. تەرگەۋ اياقتالعانشا قاماۋدا وتىرادى.
اقتوبە وبلىستىق پ د باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، كۇدىكتى الەۋمەتتىك جەلىلەردە ءدىني نەگىزدەگى ارازدىق پەن وشپەندىلىكتى قوزدىرۋعا باعىتتالعان پىكىر جاريالاعان. جەدەل-ىزدەستىرۋ بارىسىندا ونىڭ جەكە باسى انىقتالىپ، ۇستالدى.
- بىردەن ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى. سوت سانكسياسىمەن وعان بۇلتارتپاۋ شاراسى رەتىندە قاماۋدا ۇستاۋ ءتۇرى تاڭدالدى. جەرگىلىكتى تۇرعىنعا قاتىستى ءدىني ارازدىقتى قوزدىرۋ فاكتىسى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. قىلمىستىق ءىس بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايى انىقتالادى. پوليتسيا الەۋمەتتىك، ۇلتتىق، رۋلىق، ناسىلدىك نەمەسە ءدىني ارازدىقتى قوزدىرۋ زاڭمەن قاتاڭ جاۋاپكەرشىلىككە اكەلەتىنىن ەسكەرتەدى، - دەپ حابارلادى اقتوبە وبلىستىق پ د باسپا ءسوز قىزمەتى.
ايتا كەتەيىك، ازات قونىس الەۋمەتتىك جەلىدە ىشەكتىك اسپاپتار، ونىڭ ىشىندە دومبىرانى دا حارام دەپ ايتقان. ۆيدەو الەۋمەتتىك جەلىدە تالقىعا ءتۇسىپ، پوليتسيا ءىس قوزعادى.
ەسكە سالساق، ق م د ب شاريعات جانە ءپاتۋا ءبولىمى ەكى جىل بۇرىن دومبىرا تارتۋ تۋرالى ءپاتۋا شىعاردى.
وندا: «ءدىندى ناسيحاتتايتىن، حالىقتى وتانسۇيگىشتىككە، يماندىلىققا، بىرلىك پەن ادامگەرشىلىككە شاقىراتىن اندەر مەن مۋزىكاعا رۇقسات. ەگەر مۋزىكا پاسىقتىققا، بۇزعىنشىلىققا، جامانشىلىققا، ازعىندىققا، ت. س. س. شاريعاتىمىزدا تىيىم سالىنعان ىستەرگە الىپ بارسا تىيىم سالىنادى. سان عاسىردان بەرى يسلام ءدىنىن ۇستانىپ كەلە جاتقان قازاق حالقىنىڭ ۇلتتىق اسپابى - دومبىرا ارقىلى ءان، تەرمە-تولعاۋ شىرقاپ، تىڭداۋشىنى يماندىلىققا، ىزگىلىككە، ادامگەرشىلىككە، وتاندى قورعاۋعا، اتا-انامىزدى قادىرلەۋگە شاقىرعان. سوندىقتان دومبىرانى تارتۋعا بولادى»، - دەپ ايتىلدى.