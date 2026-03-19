دومبىرانى ۇشاق بورتىندا الىپ جۇرۋگە رۇقسات ەتىلۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ق ر كولىك ۆيتسە-ءمينيسترى تالعات لاستايەۆ دومبىرانى جانە باسقا دا مۋزىكا اسپاپتاردى ۇشاق بورتىندا الىپ جۇرۋگە قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
- ءدال وسى ماسەلە بويىنشا ءتيىستى ۇسىنىستار پىسىقتالىپ جاتىر. كولىك مينيسترلىگىنىڭ ازاماتتىق اۆياتسيا كوميتەتىنە مۋزىكا اسپاپتارىن، ونىڭ ىشىندە دومبىرانى تاسىمالداۋ بويىنشا زاڭنامالىق رەتتەۋ تەتىگىن ەنگىزۋ تاپسىرىلدى. مەنىڭ ويىمشا، جاقىن ارادا جولاۋشىلار مەن جۇكتەردى جانە باگاجدى تاسىمالداۋ ەرەجەسىنە ءتيىستى وزگەرىس ەنگىزەمىز. بۇل تۇرعىدا اسپاپتاردى قانداي تارتىپپەن ۇشاق بورتىندا الىپ ءجۇرۋدىڭ ناقتى قاعيداتى بولادى، - دەدى ت. لاستايەۆ سەناتتا تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل شەشىم ءبىر ايدىڭ ىشىندە قابىلدانادى.
- قوعامنان بۇل باعىتتا ۇسىنىستار بولدى. سوندىقتان بارىنە ورتاق ەرەجە بەكىتىلەدى. بۇل ءتارتىپ اۋە كومپانيالارىنىڭ بارلىعىنا قاتىستى بولادى، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
وسى ورايدا ول وڭتايلى شەشىم قابىلدانعان جاعدايدا مامىر ايىنان باستاپ جولاۋشىلار دومبىرانى ۇشاق بورتىندا تاسىمالداي الاتىنىن راستادى.
ەسكە سالساق، 2023 -جىلى ايتىسكەر اقىن ايشولپان تىلەۋتاي Fly Arystan ۇشاعىنا دومبىراسىن الىپ كىرۋگە رۇقسات بەرىلمەگەنىن الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا جازعان ەدى. كەيىن ءماجىلىس دەپۋتاتى ۇشاقتارعا ۇلتتىق اسپاپتاردى كىرگىزبەۋگە قاتىستى اۋە كومپانيالارىنىڭ ارەكەتىن سىنعا الدى.
2024 -جىلى دومبىرانى ۇشاق بورتىندا الىپ ءجۇرۋ ءۇشىن جۇك تاسىمالداۋ شارتتارى وزگەرۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتىلعان.