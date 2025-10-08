دومبىرا تارتىپ ۇيرەنۋشىنىڭ باستى 5 قاتەلىگى
بۇل ماقالا دومبىرا تارتۋدى ەندى عانا قولعا العان ەرەسەك ادامدارعا ارنالعان.
سوڭعى جىلدارى ەرەسەكتەر اراسىندا دومبىرا ۇيرەنۋگە قىزىعۋشىلىق ارتىپ كەلەدى. ءبىرى بالالىق ارمانىنا قايتا ورالعىسى كەلەدى، ءبىرى كۇي ارقىلى تىنىشتىق تابادى، ەندى ءبىرى ۇلتتىق مۋزىكانى تەرەڭىرەك سەزىنگىسى كەلەدى. الايدا وزدىگىنەن ارنايى مۇعالىمسىز ۇيرەنۋدىڭ دە ءوز قيىندىعى بار: ۇستازدىڭ باعىت-باعدارى بولماعان سوڭ، كوپ ادام العاشقى ايدا-اق توقتاپ قالادى. سوندىقتان ءوزىمىزدىڭ تاجىريبەمىزدى پايدالانىپ، بىرنەشە كەڭەس بەرۋدى ءجون سانادىق.
ايتا كەتەرلىگى، بۇل ماقالا دومبىرا تارتۋدى ەندى عانا قولعا العان ەرەسەك ادامدارعا ارنالعان. سەبەبى ەرەسەك ۇيرەنۋشىنىڭ ويلاۋ جۇيەسى، ۋاقىتى مەن سابىر دەڭگەيى بالادان وزگەشە، سوندىقتان وعان باسقا ءتاسىل، باسقا كوزقاراس قاجەت. مۇنداي جاعدايدا ەڭ باستى كەدەرگى - ۋاقىتتىڭ ازدىعى ەمەس، دۇرىس باعىتتىڭ بولماۋى.
كوپشىلىك ءبىر قاراعاندا ۇساق كورىنەتىن، ءبىراق ناتيجەگە تىكەلەي اسەر ەتەتىن قاتەلىكتەرگە ءجيى جول بەرەدى. ال ەگەر وسى قاتەلىكتەردى ەرتە بايقاپ، بولدىرماۋعا تىرىسسا، ءار ادام ءوز اۋەنىن تازا، سەنىمدى ءارى شىنايى ەتىپ ورىنداي الادى. تومەندە دومبىرانى وزدىگىنەن ۇيرەنىپ جۇرگەندەردىڭ اراسىندا ءجيى كەزدەسەتىن بەس نەگىزگى قاتەلىك پەن ولاردان ساقتانۋ جولدارى قاراستىرىلادى.
1. بۇراۋدىڭ دۇرىس بولماۋى. دومبىرا ۇيرەنۋدەگى ەڭ العاشقى جانە ەڭ ماڭىزدى قادام - بۇراۋ. كوپ ادام بۇل كەزەڭگە جەڭىل قاراپ، «شامامەن دۇرىس سياقتى» دەپ ويلايدى. ءبىراق ءدال وسى ۇساق نەمقۇرايلىق كەيىن ۇلكەن قيىندىققا اكەلەدى. دۇرىس بۇرالماعان اسپاپتا ەشقانداي كۇي تازا شىقپايدى: ساۋساق دۇرىس باسىلسا دا، دىبىس بۇلىڭعىر ەستىلەدى. ال بۇل جاڭادان ۇيرەنۋشىنىڭ قۇلاعىن دا، سەنىمىن دە تەز شارشاتادى.
دومبىرانىڭ قۇلاق كۇيى - ونىڭ جان داۋىسى. ول دۇرىس كەلتىرىلمەسە، ءتىپتى ءمىنسىز ورىندالعان كۇيدىڭ دە اسەرى جوعالادى. سوندىقتان ەڭ الدىمەن اسپاپتىڭ ءۇنىن ءدال باپتاۋعا ۇيرەنۋ قاجەت. بۇگىندە ەلەكتروندى تيۋنەرمەن بۇراۋدى كەلتىرۋ وڭاي بولعانىمەن، كەيىن قۇلاق ارقىلى اجىراتۋدى دا جاتتىقتىرۋ ماڭىزدى. سەبەبى كۇيدىڭ تازالىعى مەن ورىنداۋشىنىڭ مۋزىكالىق ەستۋى ءبىر- بىرىمەن تىعىز بايلانىستى.
ءتىپتى، بۇراۋدى ءوز بەتىڭىزشە كەلتىرە الماساڭىز، دومبىرا تارتاتىن ادامنان نەمەسە ۇستازدان ءبىر رەت دۇرىستاپ باپتاتىپ الىڭىز. بۇل - كەيىنگى ۇيرەنۋ بارىسىنا ۇلكەن كومەك. ەسىڭىزدە بولسىن، ەگەر دىبىس تازا شىقپاسا، كىنانى قولىڭىزدان ەمەس، الدىمەن بۇراۋدان ىزدەڭىز. كۇيدىڭ سازى مەن سەزىمى تەك ءدال بۇرالعان اسپاپتان عانا تۋادى.
2. رەپەرتۋاردى، ياعني ۇيرەنگىسى كەلەتىن كۇيدى دۇرىس تاڭداماۋ. وزدىگىنەن ۇيرەنىپ جۇرگەن ەرەسەك ادام ءۇشىن ەڭ ءجيى كەزدەسەتىن قاتەلىكتىڭ ءبىرى - باستاپقىدا تىم كۇردەلى كۇيدى تاڭداۋى. كوپشىلىككە اسەرلى، تانىس نەمەسە سۇيىكتى شىعارما بىردەن تارتقىسى كەلەدى. ءبىراق مۇنداي كۇي كوبىنە ورىنداۋشىلىق تۇرعىدان جوعارى دەڭگەيلى شەبەرلىكتى تالاپ ەتەدى. ال العاشقى كەزەڭدە مۇنداي قادام ادامنىڭ قىزىعۋشىلىعىن ەمەس، كەرىسىنشە سەنىمىن جويادى.
كۇي ۇيرەنۋ - مارافون، جارىس ەمەس. العاشقى ماقسات - تەز ۇيرەنۋ ەمەس، دۇرىس ۇيرەنۋ بولۋى ءتيىس. سوندىقتان اۋەلى قاراپايىم ىرعاقتى، قول قيمىلدارىن قالىپتاستىراتىن، دىبىستى تازا شىعارۋعا كومەكتەسەتىن كۇيلەردەن باستاعان ءجون. مىسالى، حالىق كۇيلەرى مەن قىسقا قۇرىلىمدى شاعىن پەسالار - ورىنداۋشىلىق مادەنيەتتى قالىپتاستىرۋدىڭ ەڭ سەنىمدى جولى.
كۇي تاڭداۋدا تاعى ءبىر ءجيى قاتە - ءوز دەڭگەيىن باعالاماۋ. كەيدە ادام ءوز قۇلاعىنا ادەمى ەستىلگەن كۇيدى «جەڭىل شىعار» دەپ ويلايدى، ءبىراق ۇيرەنۋگە كىرىسكەندە قول ۇيلەسىمى مەن قاعىستىڭ كۇردەلى ەكەنىن كەش تۇسىنەدى. ارينە، دومبىرا تارتىپ ۇيرەنۋدە توقتاپ قالماڭىز. قيىندىعىن مويىنداپ، ءبىراق ءبىر ساتى تومەن دەڭگەيدەگى شىعارمالارعا اۋىسىپ، تاجىريبە جيناقتاپ الساڭىز، الدەقايدا ۇتىمدى بولماق.
3. وڭ جانە سول قولدىڭ ۇيلەسىمسىزدىگى. دومبىرا تارتۋدا ەڭ ءجيى كەزدەسەتىن تەحنيكالىق قيىندىقتىڭ ءبىرى - وڭ جانە سول قولدىڭ ۇيلەسپەۋى. اسىرەسە، وزدىگىنەن ۇيرەنىپ جۇرگەن ادامداردا بۇل قاتە ءجيى بايقالادى. ءبىر قول دىبىس شىعارۋعا تىرىسسا، ەكىنشىسى پەرنەنى باسۋعا اسىعادى، سونىڭ سالدارىنان دىبىس شالا ەستىلەدى، ىرعاق بۇزىلادى، كۇيدىڭ تابيعاتى جوعالادى.
دومبىرا - ەكى قولدىڭ ءتىل تابىسۋ ونەرى. ەگەر بىرەۋى اسىعىپ، ەكىنشىسى كەشىكسە، كۇيدىڭ ءمانى دە جوعالادى. سوندىقتان العاشقى كەزەڭدە باستى ماقسات - ساۋساق قيمىلىن ەمەس، ەكى قولدىڭ ۇيلەسىمىن سەزىنۋ بولۋى ءتيىس. قاعىستى باياۋ ورىنداپ، دىبىستىڭ ناقتى شىعۋ ءساتىن باقىلاۋ - ۇيلەسىمدىلىكتى قالىپتاستىرۋدىڭ ەڭ ءتيىمدى ءتاسىلى.
ەكى قولدى ءبىر ۋاقىتتا ەمەس، كەزەكپەن جاتتىقتىرۋ دا پايدالى: الدىمەن قاعىستى بولەك، كەيىن ساۋساقتاردىڭ قوزعالىسىن جەكە ۇيرەنىڭىز. كەز كەلگەن كۇيدى اسىقپاي تارتىپ، ەكى قول ءبىر ىرعاقتا جۇمىس ىستەي باستاعانىن بايقاعاندا عانا ازداپ جىلدامدىق قوسۋعا بولادى. سوندا عانا ءسىز تارتقان كۇيدىڭ اۋەنى انىق شىعادى.
4. كۇيدىڭ شىعۋ تاريحىن بىلمەي ورىنداۋ. مىنا ءبىر قاتەلىكتى كوپ ادام ەلەي بەرمەيدى. ءبىراق ونىڭ اسەرى وتە ۇلكەن. كوپشىلىك كۇيدى نوتا نەمەسە بەينەروليك ارقىلى ۇيرەنەدى دە، ونىڭ تاريحىنا نازار اۋدارمايدى. ال كۇي - جاي اۋەن ەمەس، ول بەلگىلى ءبىر وقيعا، كوڭىل كۇي، ءتىپتى ادامنىڭ جان ايقايى. ەگەر ورىنداۋشى كۇيدىڭ مازمۇنىن سەزىنبەسە، وندا ول تەك دىبىستار تىزبەگىن عانا وينايدى. مۇنداي ورىنداۋدا شىنايىلىق پەن ەموتسيا بولمايدى.
كۇيدىڭ شىعۋ تاريحىن ءبىلۋ - ونى ءتۇسىنىپ تارتۋدىڭ كىلتى. مىسالى، «ەركە سىلقىم» مەن «اداي» كۇيلەرى تەحنيكالىق تۇرعىدان ۇقساس كورىنۋى مۇمكىن، ءبىراق مازمۇنى جاعىنان ەكى ءتۇرلى الەم. ءبىرى - نازىك سەزىم مەن تەرەڭ ويدىڭ ءۇنى بولسا، ەكىنشىسى - ەرلىكتىڭ، قايسار رۋحتىڭ سيمۆولى. وسى ايىرماشىلىقتى سەزىنۋ كۇيگە جان بىتىرەدى.
سوندىقتان جاڭا كۇيدى ۇيرەنبەستەن بۇرىن، ونىڭ شىعۋ تاريحىن، اۆتورىن جانە قانداي جاعدايدا تۋعانىن زەرتتەپ العان ءجون. بۇل كۇيگە دەگەن قۇرمەتتى ارتتىرىپ قانا قويماي، ورىنداۋشىنىڭ ءار دىبىستى شىنايى جەتكىزۋىنە كومەكتەسەدى.
5. كۇندەلىكتى جاتتىعۋدا جۇيەسىزدىك. دومبىرانى وزدىگىنەن ۇيرەنۋشىلەردىڭ كوپشىلىگى العاشقى اپتالاردا ۇلكەن قىزىعۋشىلىقپەن كىرىسەدى دە، كەيىن جاتتىعۋ ۋاقىتىن ءجيى وتكىزىپ الادى. ال ءدال وسى تۇراقسىزدىق - ەڭ باستى كەدەرگى. مۋزىكالىق ەستە ساقتاۋ مەن ساۋساق يكەمى تەك جۇيەلى قايتالاۋ ارقىلى قالىپتاسادى. ەگەر ءۇزىلىس كوپ بولسا، دەنە دە، قۇلاق تا بۇرىنعى داعدىسىن ۇمىتىپ قالادى.
جاتتىعۋدا ناتيجە كورۋ ءۇشىن ۇزاق ۋاقىت ەمەس، تۇراقتىلىق ماڭىزدى. كۇنىنە 15-20 مينۋت قانا بولسا دا، كۇن سايىن دومبىرا ۇستاپ وتىرۋ قاجەت. ال اپتاسىنا ءبىر رەت بىرنەشە ساعات ويناۋ كەرىسىنشە، جۇيەلىلىكتى بۇزادى. ويتكەنى مۋزىكا - بۇلشىق ەت پەن ەستۋدىڭ بىرلەسكەن داعدىسى، ول تەك قايتالانۋ ارقىلى بەكيدى.
دومبىرا - اسىققاندى ەمەس، تاباندىنى ۇناتادى.
دومبىرا ۇيرەنۋ تەك ساۋساق پەن قاعىستى مەڭگەرۋ ەمەس، ول - تىڭداۋ، ءتۇسىنۋ جانە بىرتىندەپ جەتىلۋ جولى. ەرەسەك ادام ءۇشىن بۇل ۇدەرىس سابىر مەن تۇراقتىلىقتى تالاپ ەتەدى. ماڭىزدىسى - قاتەلىك جاساماۋ ەمەس، ونى ەرتە بايقاپ تۇزەتە ءبىلۋ. ەگەر بۇراۋى دۇرىس، كۇيى ءوز دەڭگەيىنە ساي، ەكى قولى ۇيلەسكەن ادام كۇيدىڭ ءمانىن ءتۇسىنىپ، كۇن سايىن از- ازدان جاتتىعىپ وتىرسا، ناتيجەگە مىندەتتى تۇردە جەتەدى.
