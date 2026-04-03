دوللاردىڭ قۇنى قۇلدىراپ بارادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,96 تەڭگەگە ارزانداپ، 470,46 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 472,31 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 467,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 474,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 539,00 تەڭگە، ساتۋ- 549,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,84 تەڭگە، ساتۋ - 6,15 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 68,37 تەڭگە، ساتۋ - 73,97 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 468,72 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 471,27 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 541,54-546,01 تەڭگە، ال رۋبل 5,86-5,98 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 67,53 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 70,52 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 2-ءساۋىر كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,76 تەڭگەگە ارزانداپ، 472,31 تەڭگە بولدى.