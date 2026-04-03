    17:44, 03 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    دوللاردىڭ قۇنى قۇلدىراپ بارادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    دوللار
    Коллаж: Kazinform

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,96 تەڭگەگە ارزانداپ، 470,46 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 472,31 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 467,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 474,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 539,00 تەڭگە، ساتۋ- 549,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,84 تەڭگە، ساتۋ - 6,15 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 68,37 تەڭگە، ساتۋ - 73,97 تەڭگە.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 468,72 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 471,27 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 541,54-546,01 تەڭگە، ال رۋبل 5,86-5,98 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 67,53 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 70,52 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 2-ءساۋىر كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,76 تەڭگەگە ارزانداپ، 472,31 تەڭگە بولدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
