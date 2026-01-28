09:41, 28 - قاڭتار 2026 | GMT +5
دوللاردى قانشادان ساتۋعا جانە ساتىپ الۋعا بولادى
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 503,65 تەڭگە، ساتۋ - 505,99 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 594,60 تەڭگە، ساتۋ - 599,23 تەڭگە؛
- رۋبل 6,46 - 6,58 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 73,44 - 76,15 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 501,94 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 508,93 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 592,94 تەڭگە، ساتۋ - 602,93 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,35 تەڭگە، ساتۋ - 6,65 تەڭگە؛
- يۋان 74,25 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,47 تەڭگەدەن ساتىلادى.