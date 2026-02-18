ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:55, 18 - اقپان 2026 | GMT +5

    بۇگىن دوللاردى قانشا تەڭگەگە ايىرباستاۋعا بولادى

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
    Фото: Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 491,18 تەڭگە، ساتۋ - 493,50 تەڭگە؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 580,09 تەڭگە، ساتۋ - 584,85 تەڭگە؛
    - رۋبل 6,36 - 6,47 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    - يۋان 69,66 - 73,29 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 487,99 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 494,94 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 575,07 تەڭگە، ساتۋ - 585,00 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,30 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە؛
    - يۋان 71,49 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,71 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    تەگ:
    قوعام ەكونوميكا
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار