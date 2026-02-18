10:55, 18 - اقپان 2026 | GMT +5
بۇگىن دوللاردى قانشا تەڭگەگە ايىرباستاۋعا بولادى
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 491,18 تەڭگە، ساتۋ - 493,50 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 580,09 تەڭگە، ساتۋ - 584,85 تەڭگە؛
- رۋبل 6,36 - 6,47 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 69,66 - 73,29 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 487,99 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 494,94 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 575,07 تەڭگە، ساتۋ - 585,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,30 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە؛
- يۋان 71,49 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,71 تەڭگەدەن ساتىلادى.