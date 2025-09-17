دوللاردىڭ بۇگىنگى باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتىداعى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرى دوللار، ەۋرو جانە رۋبلدىڭ ورتاشا ساتىپ الۋ-ساتۋ باعامىن جاريالادى.
Kurs.kz دەرەگىنشە، الماتىداعى ورتاشا باعام:
• دوللار: ساتىپ الۋ - 540,16 تەڭگە، ساتۋ - 542,14 تەڭگە؛
• ەۋرو: ساتىپ الۋ - 635,42 تەڭگە، ساتۋ - 639,61 تەڭگە؛
• رۋبل: 6,44- 6,55 تەڭگە ارالىعىندا.
استانادا:
• دوللار: ساتىپ الۋ - 537,53 تەڭگە، ساتۋ - 542,53 تەڭگە؛
• ەۋرو: ساتىپ الۋ - 632,46 تەڭگە، ساتۋ - 640,46 تەڭگە؛
• رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە.
شىمكەنتتە:
• دوللار: ساتىپ الۋ - 538,98 تەڭگە، ساتۋ - 542,02 تەڭگە؛
• ەۋرو: ساتىپ الۋ - 633,04 تەڭگە، ساتۋ - 638,12 تەڭگە؛
• رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,43 تەڭگە، ساتۋ - 6,51 تەڭگە.
بۇگىنگى رەسمي باعام:
• 1 دوللار - 539,54 تەڭگە،
• 1 ەۋرو - 637,09 تەڭگە،
• 1 رۋبل - 6,52 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 16- قىركۇيەكتەگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,49 تەڭگەگە ارزانداپ، 539,54 تەڭگە بولدى.