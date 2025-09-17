ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:53, 17 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    دوللاردىڭ بۇگىنگى باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتىداعى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرى دوللار، ەۋرو جانە رۋبلدىڭ ورتاشا ساتىپ الۋ-ساتۋ باعامىن جاريالادى.

    доллар
    Фото: freepik.com

    Kurs.kz دەرەگىنشە، الماتىداعى ورتاشا باعام:

    • دوللار: ساتىپ الۋ - 540,16 تەڭگە، ساتۋ - 542,14 تەڭگە؛

    • ەۋرو: ساتىپ الۋ - 635,42 تەڭگە، ساتۋ - 639,61 تەڭگە؛

    • رۋبل: 6,44- 6,55 تەڭگە ارالىعىندا.

    استانادا:

    • دوللار: ساتىپ الۋ - 537,53 تەڭگە، ساتۋ - 542,53 تەڭگە؛

    • ەۋرو: ساتىپ الۋ - 632,46 تەڭگە، ساتۋ - 640,46 تەڭگە؛

    • رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە.

    شىمكەنتتە:

    • دوللار: ساتىپ الۋ - 538,98 تەڭگە، ساتۋ - 542,02 تەڭگە؛

    • ەۋرو: ساتىپ الۋ - 633,04 تەڭگە، ساتۋ - 638,12 تەڭگە؛

    • رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,43 تەڭگە، ساتۋ - 6,51 تەڭگە.

    بۇگىنگى رەسمي باعام:

    • 1 دوللار - 539,54 تەڭگە،

    • 1 ەۋرو - 637,09 تەڭگە،

    • 1 رۋبل - 6,52 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 16- قىركۇيەكتەگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,49 تەڭگەگە ارزانداپ، 539,54 تەڭگە بولدى.

    تەگ:
    ەكونوميكا
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار