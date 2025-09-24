ق ز
    شەتەلدىك ۆاليۋتالاردىڭ بۇگىنگى باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامدارى ۇسىنىلدى.

    Курс валют валюта бағамы
    فوتو: ماقسات شاعىربايەۆ/ Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 544,33 تەڭگە، ساتۋ - 546,33 تەڭگە؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 639,44 تەڭگە، ساتۋ - 643,93 تەڭگە؛
    - رۋبل 6,42 - 6,55 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    - يۋان 75,97-78,69 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار 542,38 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 547,37 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 638,19 تەڭگە، ساتۋ - 646,12 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,45 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە.
    - يۋان 77,20 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 81,35 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    ەسكە سالايىق، 23-قىركۇيەك كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,08 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 545,01 تەڭگە بولدى.

     

    قوعام ەكونوميكا
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
