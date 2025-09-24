شەتەلدىك ۆاليۋتالاردىڭ بۇگىنگى باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامدارى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 544,33 تەڭگە، ساتۋ - 546,33 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 639,44 تەڭگە، ساتۋ - 643,93 تەڭگە؛
- رۋبل 6,42 - 6,55 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 75,97-78,69 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار 542,38 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 547,37 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 638,19 تەڭگە، ساتۋ - 646,12 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,45 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە.
- يۋان 77,20 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 81,35 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەسكە سالايىق، 23-قىركۇيەك كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,08 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 545,01 تەڭگە بولدى.