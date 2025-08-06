دوللاردىڭ بۇگىنگى باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامدارى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 537,79 تەڭگە، ساتۋ - 539,99 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 619,71 تەڭگە، ساتۋ - 624,87 تەڭگە؛
- يۋان: ساتىپ الۋ - 73.30 تەڭگە، ساتۋ 76.08 تەڭگە،
- رۋبل 6,62 - 6,74 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار 535,51 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 542,51 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 614,60 تەڭگە، ساتۋ - 624,60 تەڭگە؛
- يۋان: ساتىپ الۋ - 72.97 تەڭگە، ساتۋ 76.55 تەڭگە،
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,62 تەڭگە، ساتۋ - 6,73 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 5-شىلدە كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,98 تەڭگەگە ارزانداپ، 537,53 تەڭگە بولدى.