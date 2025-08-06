ق ز
    10:13, 06 - تامىز 2025 | GMT +5

    دوللاردىڭ بۇگىنگى باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامدارى ۇسىنىلدى.

    فوتو: الەكساندر پاۆسكي / Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 537,79 تەڭگە، ساتۋ - 539,99 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 619,71 تەڭگە، ساتۋ - 624,87 تەڭگە؛

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 73.30 تەڭگە، ساتۋ 76.08 تەڭگە،

    - رۋبل 6,62 - 6,74 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار 535,51 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 542,51 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 614,60 تەڭگە، ساتۋ - 624,60 تەڭگە؛

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 72.97 تەڭگە، ساتۋ 76.55 تەڭگە،

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,62 تەڭگە، ساتۋ - 6,73 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 5-شىلدە كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,98 تەڭگەگە ارزانداپ، 537,53 تەڭگە بولدى.

     

