    دوللار، يۋان، ەۋرو، رۋبل قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    ا
    Фото: Татьяна Корякина/ Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 504,33 تەڭگە، ساتۋ - 506,88 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 591,16 تەڭگە، ساتۋ - 595,71 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,50 - 6,61 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 73,74 - 76,55 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 503,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 510,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 590,00 تەڭگە، ساتۋ - 600,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,45 تەڭگە، ساتۋ - 6,75 تەڭگە؛

    - يۋان 74,53 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,52 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 23-قاڭتار كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,36 تەڭگەگە ارزانداپ، 503,35 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
