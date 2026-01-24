دوللار، يۋان، ەۋرو، رۋبل قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 504,33 تەڭگە، ساتۋ - 506,88 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 591,16 تەڭگە، ساتۋ - 595,71 تەڭگە؛
- رۋبل 6,50 - 6,61 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 73,74 - 76,55 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 503,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 510,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 590,00 تەڭگە، ساتۋ - 600,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,45 تەڭگە، ساتۋ - 6,75 تەڭگە؛
- يۋان 74,53 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,52 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 23-قاڭتار كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,36 تەڭگەگە ارزانداپ، 503,35 تەڭگە بولدى.