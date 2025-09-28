ق ز
    12:16, 28 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    دوللار، يۋان، ەۋرو قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    دوللار
    Фото: Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 543,84 تەڭگە، ساتۋ - 545,99 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 635,08 تەڭگە، ساتۋ - 639,09 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,41 - 6,53 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 76,22 - 78,79 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 542,47 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 547,46 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 633,49 تەڭگە، ساتۋ - 641,51 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,44 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە.

    - يۋان 76,46 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 80,29 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا سوڭىندا كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,45 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 544,26 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
