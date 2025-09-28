دوللار، يۋان، ەۋرو قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 543,84 تەڭگە، ساتۋ - 545,99 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 635,08 تەڭگە، ساتۋ - 639,09 تەڭگە؛
- رۋبل 6,41 - 6,53 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 76,22 - 78,79 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 542,47 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 547,46 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 633,49 تەڭگە، ساتۋ - 641,51 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,44 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە.
- يۋان 76,46 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 80,29 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا سوڭىندا كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,45 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 544,26 تەڭگە بولدى.