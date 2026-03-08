ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    11:32, 08 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    دوللار، يۋان، ەۋرو قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    دوللار
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 494,04 تەڭگە، ساتۋ - 496,30 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 572,77 تەڭگە، ساتۋ - 578,19 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,23 - 6,36 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 72,43 - 75,34 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 492,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 499,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 568,90 تەڭگە، ساتۋ - 579,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,15 تەڭگە، ساتۋ - 6,45 تەڭگە؛

    - يۋان 72,11 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,13 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,62 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 493,85 تەڭگە بولدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
