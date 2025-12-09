دوللار تاعى قىمباتتادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 5,53 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 514,74 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 508,3 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 517,51 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 520,11 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 597,81-603,81 تەڭگە، ال رۋبل 6,57-6,70 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 71,88 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,71 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 514,82 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 521,82 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 595,72 تەڭگە، ساتۋ - 605,72 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,59 تەڭگە، ساتۋ - 6,75 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 72,78 تەڭگە، ساتۋ - 77,08 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 8-جەلتوقسان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,69 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 508,30 تەڭگە بولدى.