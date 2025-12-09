ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    17:28, 09 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    دوللار تاعى قىمباتتادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.

    دوللار
    Фото:freepik.com

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 5,53 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 514,74 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 508,3 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 517,51 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 520,11 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 597,81-603,81 تەڭگە، ال رۋبل 6,57-6,70 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 71,88 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,71 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 514,82 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 521,82 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 595,72 تەڭگە، ساتۋ - 605,72 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,59 تەڭگە، ساتۋ - 6,75 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 72,78 تەڭگە، ساتۋ - 77,08 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 8-جەلتوقسان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,69 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 508,30 تەڭگە بولدى.

