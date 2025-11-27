ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    18:30, 27 - قاراشا 2025 | GMT +5

    دوللار تاعى ارزاندادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ءسال ارزاندادى.

    دوللار
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,75 تەڭگەگە ارزانداپ، 516,86 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 518,68 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 516,45 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 518,73 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 596,81-601,49 تەڭگە، ال رۋبل 6,49-6,61 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 73,39 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,91 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 514,66 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 521,66 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 596,68 تەڭگە، ساتۋ - 606,68 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,53 تەڭگە، ساتۋ - 6,63 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 74,42 تەڭگە، ساتۋ - 78,55 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 26-قاراشا كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,25 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 518,68 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    سوڭعى جاڭالىقتار