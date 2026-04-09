ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    17:28, 09 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    دوللار تاعى 4 تەڭگەگە ءوستى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.

    دوللار
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,19 تەڭگەگە ءوسىپ، 479,82 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 475,31 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 476,01 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 483,01 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 553,01 تەڭگە، ساتۋ - 563,01 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,00 تەڭگە، ساتۋ - 6,40 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 68,26 تەڭگە، ساتۋ - 74,32 تەڭگە.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 476,93 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 479,64 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 556,93-562,80 تەڭگە، ال رۋبل 6,05-6,19 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 69,46 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,46 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 8-ءساۋىر كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 12,32 تەڭگەگە ءوسىپ، 475,31 تەڭگە بولدى.

    Күнсұлтан Отарбай
