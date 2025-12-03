دوللار تاعى 4 تەڭگەگە ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,07 تەڭگەگە ارزانداپ، 503,89 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 508,2 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 504,74 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 507,04 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 586,82 - 592,48 تەڭگە، ال رۋبل 6,43 - 6,55 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 72,43 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,07 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 502,51 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 509,51 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 584,42 تەڭگە، ساتۋ - 594,42 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,43 تەڭگە، ساتۋ - 6,53 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 72,81 تەڭگە، ساتۋ - 77,22 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 2 - جەلتوقسان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,8 تەڭگەگە ارزانداپ، 508,20 تەڭگە بولدى.