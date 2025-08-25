دوللار، ەۋرو، يۋاننىڭ بۇگىنگى باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامدارى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 537,53 تەڭگە، ساتۋ - 539,50 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 625,16 تەڭگە، ساتۋ - 629,46 تەڭگە؛
- رۋبل 6,58 - 6,69 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 73,49-76,14 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار 534,46 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 541,44 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 621,37 تەڭگە، ساتۋ - 631,37 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,60 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە.
- يۋان 73,42 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,72 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتادا ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,39 تەڭگەگە ارزانداپ، 537,34 تەڭگە بولدى.
اۆتور
دوسبول اتاجان