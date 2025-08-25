ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    09:40, 25 - تامىز 2025 | GMT +5

    دوللار، ەۋرو، يۋاننىڭ بۇگىنگى باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامدارى ۇسىنىلدى.

    доллар ва тенге
    فوتو: الەكساندر پاۆسكي/Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 537,53 تەڭگە، ساتۋ - 539,50 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 625,16 تەڭگە، ساتۋ - 629,46 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,58 - 6,69 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 73,49-76,14 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار 534,46 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 541,44 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 621,37 تەڭگە، ساتۋ - 631,37 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,60 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە.

    - يۋان 73,42 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,72 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتادا ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,39 تەڭگەگە ارزانداپ، 537,34 تەڭگە بولدى.

    اۆتور

    دوسبول اتاجان

