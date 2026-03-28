    11:53, 28 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    دوللار، ەۋرو، يۋان قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    دوللار
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 479,97 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 486,94 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 553,00 تەڭگە، ساتۋ - 563,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,80 تەڭگە، ساتۋ - 6,20 تەڭگە؛

    - يۋان 71,32 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,73 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 482,87 تەڭگە، ساتۋ - 485,12 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 555,49 تەڭگە، ساتۋ - 560,81 تەڭگە؛

    - رۋبل 5,83 - 5,99 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 70,67 - 73,23 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 27-ناۋرىز كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,63 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 482,53 تەڭگە بولدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
