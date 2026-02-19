10:06, 19 - اقپان 2026 | GMT +5
دوللار، ەۋرو، رۋبل مەن يۋان باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 490,30 تەڭگە، ساتۋ - 492,51 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 579,23 تەڭگە، ساتۋ - 583,73 تەڭگە؛
- رۋبل 6,35 - 6,46 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 69,62 - 72,78 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 488,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 495,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 575,00 تەڭگە، ساتۋ - 585,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,30 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە؛
- يۋان 71,38 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,66 تەڭگەدەن ساتىلادى.