    10:06, 19 - اقپان 2026 | GMT +5

    دوللار، ەۋرو، رۋبل مەن يۋان باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    курс валют, тенге
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 490,30 تەڭگە، ساتۋ - 492,51 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 579,23 تەڭگە، ساتۋ - 583,73 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,35 - 6,46 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 69,62 - 72,78 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 488,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 495,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 575,00 تەڭگە، ساتۋ - 585,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,30 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە؛

    - يۋان 71,38 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,66 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
