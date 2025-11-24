ق ز
    10:06, 24 - قاراشا 2025 | GMT +5

    دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    دوللار
    فوتو: Pexels

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 519,72 تەڭگە، ساتۋ - 521,90 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 598,87 تەڭگە، ساتۋ - 603,53 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,43 - 6,55 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 73,63 - 76,16 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 520,03 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 523,27 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 598,32 تەڭگە، ساتۋ - 604,13 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,44 تەڭگە، ساتۋ - 6,53 تەڭگە؛

    - يۋان 74,78 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,65 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,37 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 518,66 تەڭگە بولدى.

     

    قوعام ەكونوميكا
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
