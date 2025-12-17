ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    11:10, 17 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 518,01 تەڭگە، ساتۋ - 520,44 تەڭگە؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 605,10 تەڭگە، ساتۋ - 610,56 تەڭگە؛
    - رۋبل 6,45 - 6,58 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    - يۋان 72,87 - 75,70 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 514,62 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 521,62 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 601,55 تەڭگە، ساتۋ - 611,55 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,45 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە؛
    - يۋان 73,05 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,06 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن بازالىق مولشەرلەمە بويىنشا 2026 -جىلعا ارنالعان شەشىمدەر كەستەسى بەكىتىلدى.

    تەگ:
    ەكونوميكا
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار