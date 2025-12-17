دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 518,01 تەڭگە، ساتۋ - 520,44 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 605,10 تەڭگە، ساتۋ - 610,56 تەڭگە؛
- رۋبل 6,45 - 6,58 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 72,87 - 75,70 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 514,62 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 521,62 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 601,55 تەڭگە، ساتۋ - 611,55 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,45 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە؛
- يۋان 73,05 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,06 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن بازالىق مولشەرلەمە بويىنشا 2026 -جىلعا ارنالعان شەشىمدەر كەستەسى بەكىتىلدى.