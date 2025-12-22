ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    09:25, 22 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    обмен валюты, ақша айбастыру
    فوتو: اعىباي اياپبەرگەنوۆ / Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 517,34 تەڭگە، ساتۋ - 519,21 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 603,86 تەڭگە، ساتۋ - 608,36 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,36 - 6,48 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 72,95 - 75,56 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 514,30 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 521,26 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 600,65 تەڭگە، ساتۋ - 610,65 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە؛

    - يۋان 73,03 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,02 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,54 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 517,66 تەڭگە بولدى.

    تەگ:
    قوعام ەكونوميكا
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار