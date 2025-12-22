دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 517,34 تەڭگە، ساتۋ - 519,21 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 603,86 تەڭگە، ساتۋ - 608,36 تەڭگە؛
- رۋبل 6,36 - 6,48 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 72,95 - 75,56 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 514,30 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 521,26 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 600,65 تەڭگە، ساتۋ - 610,65 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە؛
- يۋان 73,03 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,02 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,54 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 517,66 تەڭگە بولدى.