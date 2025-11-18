دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان قانشاعا ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 523,60 تەڭگە، ساتۋ - 525,50 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 606,38 تەڭگە، ساتۋ - 610,25 تەڭگە؛
- رۋبل 6,39 - 6,50 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 74,35 - 76,85 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 521,44 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 528,42 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 603,56 تەڭگە، ساتۋ - 613,55 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,37 تەڭگە، ساتۋ - 6,52 تەڭگە.
- يۋان 75,06 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 79,01 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەسكە سالايىق، 17-قاراشا كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,37 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 524,14 تەڭگە بولدى.
اۆتور
دوسبول اتاجان