    09:53, 05 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    كوللاج: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 496,91 تەڭگە، ساتۋ - 499,41 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 579,61 تەڭگە، ساتۋ - 585,18 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,37 - 6,49 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 72,36 - 75,29 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 495,04 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 502,04 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 575,00 تەڭگە، ساتۋ - 585,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,25 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە؛

    - يۋان 72,14 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,32 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 4-ناۋرىز كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,31 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 499,83 تەڭگە بولدى.

