دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 496,91 تەڭگە، ساتۋ - 499,41 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 579,61 تەڭگە، ساتۋ - 585,18 تەڭگە؛
- رۋبل 6,37 - 6,49 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 72,36 - 75,29 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 495,04 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 502,04 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 575,00 تەڭگە، ساتۋ - 585,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,25 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە؛
- يۋان 72,14 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,32 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 4-ناۋرىز كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,31 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 499,83 تەڭگە بولدى.