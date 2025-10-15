ق ز
    10:24, 15 - قازان 2025 | GMT +5

    دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Доллар, тенге, теңге
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 539,92 تەڭگە، ساتۋ - 542,21 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 622,30 تەڭگە، ساتۋ - 627,35 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,64 - 6,76 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 75,87 - 78,57 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 538,55 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 544,58 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 622,57 تەڭگە، ساتۋ - 630,60 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,64 تەڭگە، ساتۋ - 6,80 تەڭگە.

    - يۋان 75,87 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 79,72 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    ەسكە سالايىق، 14- قازان كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,92 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 538,63 تەڭگە بولدى.

