دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 539,92 تەڭگە، ساتۋ - 542,21 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 622,30 تەڭگە، ساتۋ - 627,35 تەڭگە؛
- رۋبل 6,64 - 6,76 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 75,87 - 78,57 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 538,55 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 544,58 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 622,57 تەڭگە، ساتۋ - 630,60 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,64 تەڭگە، ساتۋ - 6,80 تەڭگە.
- يۋان 75,87 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 79,72 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەسكە سالايىق، 14- قازان كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,92 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 538,63 تەڭگە بولدى.